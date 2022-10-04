Кертис 50 Cent Джексон и Элай Рот готовят сразу три хоррора

Рэпер Кертис Джексон (50 Cent) и режиссер Элай Рот («Хостел») готовят сразу три совместных проекта. По информации издания Deadline, в рамках эксклюзивного контракта с компанией 3BlackDot дуэт спродюсирует несколько хорроров: «Пистолет», «Трекмастер» и «Дом существ». Сценарии написаны разными авторами в поддержку коренных и темнокожих народов США.

В центре сюжета «Пистолета» окажется молодой человек с большими жизненными перспективами. Главный герой рискует перечеркнуть свое светлое будущее, после того как решает отомстить за убийство отца с помощью загадочного проклятого оружия. За сценарий отвечает Керклэнд Моррис («Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила»).

В «Трекмастере» расскажут о двух незадачливых музыкантах, которые включают в свой новый трек некую таинственную мелодию и тем самым случайно освобождают древнее мистическое зло. Сверхъестественная сущность убивает всех, кто слушает сингл. Осознав всю серьезность ситуации, главные герои всячески пытаются помешать выпуску композиции. Сценарий написал Джастин Кален Ченн («Бель-Эйр»).

Действие «Дома существ» стартует после смерти легендарного гуру грима и визуальных эффектов. В центре истории — группа друзей и врагов покойного, оказавшаяся в смертельной ловушке, после того как они приходят в его студию. В помещениях, напоминающих настоящий музей фильмов ужасов, выставочные экспонаты внезапно оживают, и начинается кровавая бойня. Сценарий написали Кевин Гревье («Другой мир») и Даллас Джексон («Вас приветствует внезапная смерть»).

Очередность и сроки реализации предстоящих лент пока не ясны.