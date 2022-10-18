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Киноафиша Новости В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие

В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие

18 октября 2022 14:58
В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие

По словам режиссера, будущий фильм сможет помочь зрителям справиться с собственным горем.

Четырехкратный обладатель премии «Эмми» Дэн Леви объявил актерский состав своего режиссерского дебюта, которым станет романтическая комедия Good Grief («Светлая грусть») для Netflix.

Согласно новой информации, в картине сыграют Рут Негга («Завтрак на Плутоне»), Химеш Патель («Станция одиннадцать»), Люк Эванс («Хоббит: Битва пяти воинств»), Селия Имри («Дневник Бриджит Джонс»), Арно Валуа («Шестнадцатая весна»), Дэвид Брэдли («Гарри Поттер») и Джамаэль Вестман («Змей в Эссексе»).

В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие

В центре сюжета — Марк Дрейфус (Леви), который пытается пережить смерть своей матери с помощью брака. Однако его новый партнер неожиданно умирает после свадьбы, от чего Марк чуть не впадает в безумие и, наконец, решает взглянуть в глаза горю, от которого он так отчаянно пытался отстраниться все эти годы. Он объединяется с двумя своими лучшими друзьями и отправляется в Париж на «выходные самопознания».

Режиссер описывает свой фильм так:

«Good Grief — это поучительная история о дружбе и горе утраты, которого многие из нас стараются избегать большую часть своей жизни. Это смешной и горький фильм. Этот проект помог мне справиться с собственным горем. И я думаю, что он поможет и нашим зрителям».

Дата выхода картины пока неизвестна.

Фото: Legion-Media; Justin Coit; Nat Jamieson; Tim Palen; Rachell Smith
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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