В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие

Четырехкратный обладатель премии «Эмми» Дэн Леви объявил актерский состав своего режиссерского дебюта, которым станет романтическая комедия Good Grief («Светлая грусть») для Netflix.

Согласно новой информации, в картине сыграют Рут Негга («Завтрак на Плутоне»), Химеш Патель («Станция одиннадцать»), Люк Эванс («Хоббит: Битва пяти воинств»), Селия Имри («Дневник Бриджит Джонс»), Арно Валуа («Шестнадцатая весна»), Дэвид Брэдли («Гарри Поттер») и Джамаэль Вестман («Змей в Эссексе»).

В центре сюжета — Марк Дрейфус (Леви), который пытается пережить смерть своей матери с помощью брака. Однако его новый партнер неожиданно умирает после свадьбы, от чего Марк чуть не впадает в безумие и, наконец, решает взглянуть в глаза горю, от которого он так отчаянно пытался отстраниться все эти годы. Он объединяется с двумя своими лучшими друзьями и отправляется в Париж на «выходные самопознания».

Режиссер описывает свой фильм так:

«Good Grief — это поучительная история о дружбе и горе утраты, которого многие из нас стараются избегать большую часть своей жизни. Это смешной и горький фильм. Этот проект помог мне справиться с собственным горем. И я думаю, что он поможет и нашим зрителям».

Дата выхода картины пока неизвестна.