У братьев Руссо была идея снять сериал о приключениях Арагорна из «Властелина колец»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большое интервью с шоураннерами «Властелина колец: Кольца власти» Патриком МакКеем и Джоном Д. Пейном. В нем создатели популярного фэнтези-сериала рассказали о том, как проходил отбор идей для шоу и с какими претендентами им пришлось столкнуться в этом соревновании.

В 2017 году учреждение J.R.R Tolkien’s Estate, управляющее правами на наследие Толкина, открыла конкурс на лучший проект сериала по «Властелину колец». По словам шоураннеров, Amazon был далеко не единственной большой компанией, участвовавшей в конкурсе, все крупные студии хотели создать «свою «Игру престолов». Например, HBO выдвинул идею ремейка трилогии Питера Джексона, а Netflix предложил создать сразу несколько отдельных сериалов о центральных персонажах книг. По словам инсайдера THR, предложение Netflix напоминало «Мстителей» во вселенной «Властелина колец», что «абсолютно взбесило весь J.R.R Tolkien’s Estate».

Свою версию предложили и братья Джо и Энтони Руссо, знаменитые режиссеры фильмов Marvel. Судя по всему, режиссерский дуэт также хотел создать своеобразный ремейк трилогии Джексона, только на этот раз акцент был бы сделан на сольной истории Арагорна.

Однако в конкурсе победили Пейн и МакКей, даже несмотря на то, что они не были широко известны в индустрии, в отличие от тех же Руссо:

«У людей, с которыми мы соревновались, было намного более впечатляющее резюме, теоретически они лучше подходили для этой работы. Мы же скорее были «темной лошадкой». Этот процесс был похож на шестимесячную президентскую кампанию, когда кандидаты пытаются привлечь на свою сторону избирателей, инвесторов и союзников. За это время произошло столько историй, которые мы, возможно, никогда не сможем рассказать».

Следующий эпизод «Властелина колец: Кольца власти» выйдет на Amazon Prime Video 7 октября.