Стало известно, когда выйдет второй сезон «Вампиров средней полосы»

Продолжение комедийного сериала о семье милых вампиров зрители смогут увидеть уже в этом году.

Российский стриминговый сервис START опубликовал короткий тизер и объявил примерную дату выхода второго сезона комедийного сериала «Вампиры средней полосы». Долгожданное продолжение шоу появится на платформе уже в декабре этого года, но точный день релиза новых серий пока не называется.

«Вампиры средней полосы» посвящены семейке милых вампиров, которые уже много веков тайно живут в Смоленске. Согласно законам их общины, кровососы могут пить кровь людей, но не могут их убивать — за каждую погубленную жизнь они должны приносить в жертву одного из своих. Однажды они узнают, что в березовой роще под городом начали находить полностью обескровленные трупы. Боясь возможного скандала, вампирский патриарх Святослав Вернидубович, или просто дед Слава, начинает миссию по расследованию загадочных происшествий.

В новом представленном ролике дед Слава играет в карты с маленькой Милой, которая станет одним из главных новых персонажей будущего сезона. Девочка стала свидетельницей страшных убийств, после чего вампиры решили взять ее под свою опеку. Героиню сыграла Ева Смирнова.

К своим ролям в продолжении вернулись Юрий Стоянов («Человек у окна»), Артем Ткаченко («Южные ночи»), Ольга Медынич («Мужчина в соей голове») и другие. Также к сериалу присоединились несколько новых звезд. Например, Анастасия Стежко воплотила на экране сотрудницу полиции Аннушку, а Лукерья Ильяшенко стала уральской вампиршей Агатой. Кроме того, в эпизодической роли в шоу появится Екатерина Ланн, дочь Татьяны Догилевой.