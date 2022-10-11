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Киноафиша Новости Джина Дэвис рассказала о харассменте со стороны Билла Мюррея на съемках «Быстрых перемен»

Джина Дэвис рассказала о харассменте со стороны Билла Мюррея на съемках «Быстрых перемен»

11 октября 2022 15:46
Джина Дэвис рассказала о харассменте со стороны Билла Мюррея на съемках «Быстрых перемен»

Актер очень плохо вел себя с коллегой.

Джина Дэвис выпустила мемуары, в которых она затронула свой неприятный опыт работы с Биллом Мюрреем над его режиссерской криминальной комедией «Быстрые перемены». В книге под названием «Умирая от вежливости» звезда описала «токсичное» поведение коллеги по отношению к ней.

По словам исполнительницы, она познакомилась с Мюрреем в гостиничном номере, и тот поприветствовал ее, держа в руках некий массажер. Дальше он настойчиво хотел, чтобы она опробовала его на себе, хотя она вежливо отказывалась. Потом, когда были съемки на натуре, Билл опозорил Дэвис перед целой толпой людей. Джина опаздывала на площадку из-за того, что ожидала свой гардероб. Билл ворвался к ней в трейлер и устроил скандал. Он продолжал громко кричать, даже когда она второпях направлялась к месту назначения, а потом отругал ее на глазах съемочной группы и любопытных очевидцев.

Инцидент оставил неизгладимый отпечаток в памяти Дэвис, поэтому она отдельной строкой вынесла его в свою биографию.

«Все это было очень плохо. То, как он вел себя с первой встречи. Мне следовало отказаться или отстаивать свою честь, но в таком случае мне бы не дали роль. Я могла бы избежать данного обращения, если бы знала, как следует на все это реагировать. Но, честно говоря, я была максимально неконфликтна, поэтому просто закрыла на все глаза. Сейчас уже глупо о чем-то сожалеть и все же тут я сожалею. Тогда я была невиновата».

Коллеги уже не впервые обвиняют Мюррея в неподобающем поведении. Весной этого года на съемках комедийной драмы «Все мы смертны» у него произошло недоразумение с Кеке Палмер («Нет»). Пока шли разбирательства, производство фильма находилось в замороженном состоянии.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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