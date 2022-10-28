Криминальный сериал «Город на холме» ограничится тремя сезонами

По данным инсайдеров, решение о закрытии шоу Бен Аффлека и Мэтта Дэймона было принято уже давно.

Телеканал Showtime объявил о закрытии драматического сериала «Город на холме». Вышедший летом этого года третий сезон стал для шоу последним.

Об отмене шоу компания сообщила в своем заявлении:

«Город на холме» завершил свой успешный выход на Showtime финалом третьего сезона. Для нас было невероятной честью работать с Кевином Бейконом, Элдисом Ходжем и другими членами актерского состава и съемочной группы во главе с шоураннером Томом Фонтаной. Мы выражаем искреннюю благодарность всем людям, которые поучаствовали в создании этого замечательного проекта».

Согласно инсайдерской информации, решение о закрытии «Города на холме» было принято несколько месяцев назад, задолго до недавнего ухода Дэвида Невинса с поста председателя и главного исполнительного директора Paramount Premium Group и последующего назначения Криса Маккарти главой Showtime.

«Город на холме» является экранизацией знаменитого исторического социального эксперимента, известного как «бостонское чудо». В центре истории — ветеран ФБР Джек Рор (Бейкон) и городской прокурор Декорси Уорд (Ходж), которые решают объединить усилия для борьбы с преступностью в Бостоне 1990-х, погрязшем в криминале, коррупции и расизме. Их сотрудничество навсегда изменило систему уголовного преследования Бостона и привело к резкому падению преступности в городе.

Исполнительными продюсерами сериала стали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.