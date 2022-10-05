Вышел трейлер семейного фильма «Приключения Блю в большом городе»

Стриминговый сервис Paramount+ представил первый трейлер приключенческого семейного фильма «Приключения Блю в большом городе». Картина основана на знаменитом обучающем мультфильме «Умная собачка Блу».

Оригинальный мультсериал начал выходить в 1996 году, всего в его рамках вышло шесть сезонов. Он представляет из себя детское телевизионное шоу на подобии «Даши-путешественницы». В каждой серии ведущий приглашал детей помочь Блю решить ту или иную загадку, найти предмет, правильно ответить на вопрос и так далее.

Фильм же посвящен другу собачки, Джошу, который также является нынешним ведущим «Умной собачки Блу». Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое Мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Блу» Стива, который как раз живет в Нью-Йорке и может помочь им в поисках Джоша и Блю.

Картина ознаменует собой первое воссоединение всех трех ведущих «Умной собачки Блу» в лице Стива Барнса, Донована Паттона и Джошуа Дела Круса. Шоу транслируется уже более 25 лет и возможность увидеть всех его ведущих вместе, безусловно, является большим событием для фанатов оригинала.

Фильм «Приключения Блю в большом городе» выйдет эксклюзивно на Paramount+ 18 ноября этого года.