Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дикий мужчина" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер семейного фильма «Приключения Блю в большом городе»

Вышел трейлер семейного фильма «Приключения Блю в большом городе»

5 октября 2022 16:07
Вышел трейлер семейного фильма «Приключения Блю в большом городе»

В картине снимутся все трое ведущих оригинального шоу.

Стриминговый сервис Paramount+ представил первый трейлер приключенческого семейного фильма «Приключения Блю в большом городе». Картина основана на знаменитом обучающем мультфильме «Умная собачка Блу».

Оригинальный мультсериал начал выходить в 1996 году, всего в его рамках вышло шесть сезонов. Он представляет из себя детское телевизионное шоу на подобии «Даши-путешественницы». В каждой серии ведущий приглашал детей помочь Блю решить ту или иную загадку, найти предмет, правильно ответить на вопрос и так далее.

Фильм же посвящен другу собачки, Джошу, который также является нынешним ведущим «Умной собачки Блу». Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое Мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Блу» Стива, который как раз живет в Нью-Йорке и может помочь им в поисках Джоша и Блю.

Картина ознаменует собой первое воссоединение всех трех ведущих «Умной собачки Блу» в лице Стива Барнса, Донована Паттона и Джошуа Дела Круса. Шоу транслируется уже более 25 лет и возможность увидеть всех его ведущих вместе, безусловно, является большим событием для фанатов оригинала.

Фильм «Приключения Блю в большом городе» выйдет эксклюзивно на Paramount+ 18 ноября этого года.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Related video