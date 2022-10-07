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Киноафиша Новости Дженнифер Лоуренс обретает друга в первом трейлере драмы «Мост через озеро»

Дженнифер Лоуренс обретает друга в первом трейлере драмы «Мост через озеро»

7 октября 2022 09:36
Дженнифер Лоуренс обретает друга в первом трейлере драмы «Мост через озеро»

Актриса сыграла женщину-солдата, которая пытается адаптироваться к гражданской жизни.

Потоковый сервис Apple TV+ и студия А24 презентовали первый официальный трейлер драмы «Мост через озеро» (Causeway), также известной как «Дамба». Ведущие роли в ленте сыграли обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и звезда сериала «Атланта» Брайан Тайри Генри.

Картина будет посвящена демобилизованной женщине-солдату Линси (Лоуренс), которая возвращается в родной Новый Орлеан и никак не может привыкнуть к обычной жизни. Ситуацию усугубляет черепно-мозговая травма, полученная ей после взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане. Пройдя реабилитацию, главная героиня устраивается работать чистильщицей бассейном и знакомится с добрым механиком (Тайри Генри).

Сняла фильм Лила Нойгебауер («Уборщица. История матери-одиночки»). Сценарий написали Элизабет Сандерс, Оттесса Мошфег и Люк Гебель. Лоуренс и Нойгебауер дополнительно выступают исполнительными продюсерами.

Мировая премьера с успехом прошла в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. Западные критики очень хвалили картину, особенно игру Лоуренс. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет сейчас 86% положительных отзывов при 29 обзорах.

Стриминговый релиз «Моста через реку» состоится 4 ноября.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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