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Киноафиша Новости Суровый Сильвестр Сталлоне устанавливает свои порядки в трейлере сериала «Король Талсы»

Суровый Сильвестр Сталлоне устанавливает свои порядки в трейлере сериала «Король Талсы»

17 октября 2022 13:51
Суровый Сильвестр Сталлоне устанавливает свои порядки в трейлере сериала «Король Талсы»

Актер сыграл пожилого итальянского гангстера, который строит криминальную империю в маленьком городке.

До премьеры сериала «Король Талсы» осталось уже меньше месяца, поэтому сервис Paramount+ в очередной раз решил напомнить о скором релизе одной из своих главных новинок осени. Накануне стриминг опубликовал свежий постер шоу и новый трейлер, в котором брутальный Сильвестр Сталлоне предстает в образе пожилого итальянского гангстера. В представленном ролике дают понять, что, несмотря на достаточно серьезную тему, в истории будет место юмору и самоиронии.

В центре сюжета многосерийной криминальной драмы окажется мафиози из Нью-Йорка Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне). Главный герой выходит из тюрьмы, отсидев за решеткой четверть века. Несмотря на это, коллеги-гангстеры встречают его без особого радушия, поэтому протагониста дерзко ссылают в провинциальную Талсу. На новом месте многоопытный Манфреди не теряется, а наоборот — решает построить свою собственную империю. В штате Оклахома он собирает разношерстную команду приспешников и запускает собственный бизнес.

Суровый Сильвестр Сталлоне устанавливает свои порядки в трейлере сериала «Король Талсы»

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Теренс Уинтер («Подпольная империя», «Клан Сопрано»). В качестве исполнительного продюсера заявлен создатель «Йеллоустоуна» и «Мэра Кингстауна» Тейлор Шеридан. Помимо Сталлоне, в основном касте заняты Гаррет Хедлунд, Мартин Старр, Андреа Сэвадж, Дана Дилэйни, Аннабелла Шиорра, Макс Казелла, Винсент Пьяцца и Доменик Ломбардоцци.

«Король Талсы» стартует на Paramount+ сразу с двух эпизодов уже 13 ноября. В дальнейшем серии будут выходить в еженедельном формате.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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