Павел Прилучный и его приятели собираются мстить женщинам в новом трейлере «Любовников»

В сети появился второй трейлер фильма «Любовники», романтической комедии о трех товарищах, решивших защитить всех мужчин от злобных и жестоких женщин.

В центре сюжета — лучшие друзья Саша, Лёша и Паша. Несмотря на очень разные характеры, все трое страдают от проблем в личной жизни. Герои решают пойти на групповую терапию для мужчин, которые пострадали от женщин. Наслушавшись душераздирающих историй о жестком отношении от своих товарищей по несчастью, герои решают отомстить всем женщинам, которые так долго притесняли их. Они пытаются вывести злодеек на чистую воду и тем самым спасти несчастных мужчин от произвола. Но, как и следовало было ожидать, все идет не по плану, ведь наши герои и сами те еще гуру отношений, которые понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный («Мажор»), Роман Курцын («Гуляй, Вася!») и Алексей Золотовицкий («Последний министр»). Второстепенных персонажей сыграли Максим Виторган («День выборов»), Алена Бабенко («Свои дети»), Любовь Толкалина («Слушатель») и другие.

Режиссером проекта выступила Елена Хазанова, которая может быть известна зрителям по фильмам «Один вдох» с Викторией Исаковой, «Любовницы» с Александрой Бортич и «Синдром Петрушки» с Евгением Мироновым.

«Любовники» выйдут в широкий российский прокат 3 ноября этого года.