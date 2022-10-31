Уорвик Дэвис и его друзья спасают мир в новом трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»

В многосерийном сиквеле фильма 1988 года главный герой отправится в большое путешествие по опасным магическим территориям.

Стриминговый сервис Disney+ презентовал новый трейлер фэнтезийного сериала Lucasfilm «Уиллоу», который является сиквелом одноименной ленты Рона Ховарда 1988 года. Первый эпизод масштабной сказки с Уорвиком Дэвисом в главной роли выйдет 30 ноября.

Оригинальный фильм по сюжету Джорджа Лукаса повествует о молодом волшебнике Уиллоу Афгуде (Дэвис), которому пришлось защищать младенца и противостоять коварной королеве-колдунье Бавморде. Действие восьмисерийного продолжения развернется спустя несколько десятилетий. Ведущего героя ожидает новое головокружительное приключение. Вместе с командой молодых авантюристов протагонист должен будет вызволить из плена повзрослевшую похищенную принцессу. Параллельно с новыми друзьями ему придется предотвратить очередную большую угрозу королевству.

В остальной актерский состав шоу вошли Тони Револори («Человек-паук: Нет пути домой»), Элли Бамбер («Под покровом ночи»), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний солдат»), Руби Крус («Мейр из Исттауна»), Амер Чадха-Патель («Третий день»), Демпси Брайк («Джетт»), Ралф Айнесон («Игра престолов»), а также Кристиан Слэйтер («Мистер Робот») и звезды оригинала Джоанна Уолли, Кевин Поллак и Рик Овертон. Авторами проекта выступают сценарист блокбастера «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Джон Кэздан и Венди Мерикл («Большая шишка»).