«Дюна 2» выйдет в ноябре 2023 года, «Призраки в Венеции» и новая «Планета обезьян» получили даты релиза

Вслед за масштабным переносом проектов Disney, несколько других голливудских студий решили воспользоваться ситуацией и занять освободившиеся от конкурентов даты для своих фильмов.

Как передает The Hollywood Reporter, премьера продолжения научно-фантастического блокбастера Дени Вильнёва «Дюна» теперь состоится на пару недель раньше. Продюсеры из Warner Bros оперативно решили перенести «Дюну 2» с 17 ноября 2023 года на 3 ноября. До перестановок именно в этот день должен был выйти новый «Блэйд» от Мarvel.

В то же время Disney объявила даты премьер нескольких проектов, не связанных с Мarvel. Фильм «Королевство планеты обезьян», продолжение франшизы о разумных приматах, захвативших Землю, выйдет 24 мая 2024 года, то есть как раз к большим выходным в США, приуроченным к американскому Дню помилования. Съемки картины в данный момент ведутся в Австралии.

Также была объявлена дата выхода нового фильма о приключениях детектива Эркюля Пуаро «Призраки в Венеции». Премьера картины Кеннета Браны состоится 15 сентября 2023 года. Съемки начнутся в конце октября или начале ноября.