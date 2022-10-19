Disney+ выпустил трейлер мультфильма «Дневник слабака: Правила Родрика»

Стриминговый сервис Disney+ поделился трейлером анимационного фильма «Дневник слабака: Правила Родрика», новой части франшизы «Дневник слабака», основанной на одноименной серии книг детского писателя Джеффа Кинни.

Ролик начинается с того, что Грег и Родрик остаются одни дома, пока их родители и младший брат Мэнни отправляются в отпуск. Будучи старшим братом, Родрик видит в ситуации прекрасную возможность взять Грега под свою опеку и научить его собственным правилам жизни, которые он назвал «Правилами Родрика». Далее создатели показывают нам сцены с репетиции музыкальной группы Родрика Löded Diper, их домашнюю вечеринку, и, конечно же, шоу талантов, которое станет важной частью сюжета мультфильма. Несмотря на различия в характерах и ценностях, которые часто встречаются у братьев и сестер, по трейлеру видно, что герои стараются заботиться друг о друге. Родрик говорит Грегу: «Мы с тобой можем ссориться, но, если все в жизни пойдет наперекосяк, я всегда тебя прикрою, а ты прикроешь меня».

Центральных персонажей картины озвучили Брэйди Нун, Хантер Диллон, Грэйсен Ньютон и Итан Уильям Чайлдресс.

Эта серия мультфильмов стала уже не первой экранизацией «Дневника слабака». В начале 2010-х годов студия Fox выпустила по книгам четыре игровых фильма. В них снялись такие звезды, как Захари Гордон, Хлоя Грейс Морец, Рэйчел Харрис и другие. После слияния Disney и Fox продюсеры приняли решение перезапустить франшизу, превратив ее в серию анимационных фильмов. Первый проект в новой линейке вышел в 2021 году.

Релиз «Дневника слабака: Правила Родрика» состоится на Disney+ 2 декабря.