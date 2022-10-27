В разработку запущен сиквел «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро

Студия Village Roadshow Pictures намерена возродить «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. По данным Deadline, в рамках проходящего сейчас американского кинорынка кинокомпания договорилась о возрождении знаменитой франшизы про зомби.

На должность режиссера будущего фильма уже назначена Никиату Джусу, создательница расхваленного фестивального хоррора «Няня», который выйдет в декабре на сервисе Amazon Prime Video. Сценарий предстоящей картины написала Латойя Морган, ранее работавшая над сериалами «Бесстыжие», «В пустыне смерти» и «Ходячие мертвецы». Ниже приведена цитата Джусу:

«Оригинальная «Ночь живых мертвецов» по сей день вызывает резонанс. У каждой эпохи есть свои зомби, и прямо сейчас зомби олицетворяют то, как люди относятся друг к другу, демонстрируя своим поведением истинную природу зла».

Сюжет предстоящего фильма пока не раскрывается, но предполагается, что в картине будет много отсылок к черно-белому оригиналу 1968 года. Производство курируют сын покойного маэстро ужасов Крис Ромеро, а также студии Sanibel Films, Origin Story, Vertigo и Westbrook. Сейчас создатели занимаются продажей прав международным прокатчикам. Сроки съемочного процесса пока неопределенны.