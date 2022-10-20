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Киноафиша Новости Начались съемки второго сезона антиутопии «Разделение»

Начались съемки второго сезона антиутопии «Разделение»

20 октября 2022 14:12
Начались съемки второго сезона антиутопии «Разделение»

Также появилась информация, когда ждать выхода новых серий.

Съемочный процесс второго сезона «Разделения» официально стартовал. Работа над продолжением нашумевшей антиутопии Apple TV+ началась буквально на днях. Предполагается, что производство продлится где-то до мая следующего года, поэтому премьера новых эпизодов с таким графиком состоится либо осенью-зимой 2023-го, либо в начале 2024 года.

В многосерийном технотриллере рассказывают о странных трудовых буднях сотрудников корпорации Lumen Industries, стремящейся вывести баланс между работой и личной жизнью людей на новый уровень. Их главная особенность заключается в процедуре «разделения» воспоминаний с помощью внедрения в мозг специального микроустройства. Благодаря этому у прошедших операцию стирается грань между происходящим на работе и тем, что разворачивается вне стен офисного здания. В попытке подавить личную трагедию, главный герой по имени Марк тоже проходит процедуру. Постепенно он начинает сомневаться в своем решении, а в дальнейшем выясняется, что в организации гораздо больше тайн, чем можно было представить.

Создателем и креативным куратором «Разделения» выступает Дэн Эриксон. Большую часть эпизодов дебютного сезона поставил Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»). Оба заявлены в качестве исполнительных продюсеров шоу. В основной каст сериала входят Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Патриша Аркетт, Джон Туртурро, Зак Черри, Дичен Лакмэн, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Майкл Чернус и Кристофер Уокен.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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