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Киноафиша Новости Стало известно, кого сыграет Эмилия Кларк в сериале Marvel «Секретное вторжение

Стало известно, кого сыграет Эмилия Кларк в сериале Marvel «Секретное вторжение

28 октября 2022 12:32
Стало известно, кого сыграет Эмилия Кларк в сериале Marvel «Секретное вторжение

Персонаж хорошо знаком читателям комиксов.

Одной из основных интриг сериала Marvel Studios «Секретное вторжение» с самого анонса остается роль Эмилии Кларк. На всех этапах производства создатели тщательно скрывали личность ее персонажа, но тайна раскрылась совершенно случайно.

Студия Disney создала страницу шоу в сервисе Tenor, после чего там появилось GIF-изображение с Кларк. В тегах ее пометили как Эбигейл Бранд. В комиксах Marvel эта героиня является главой организации «М.Е.Ч.», защищающей Землю от инопланетных угроз. Тот факт, что аналог «Щ.И.Т.» уже ввели в киновселенную, только подкрепляет данную информацию. Официальные представители Marvel по традиции воздерживаются от каких-либо комментариев.

В центре сюжета многосерийного шпионского триллера окажется Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), вынужденный вернуться из космического турне после пятилетней отлучки. Мировому порядку снова угрожает опасность, поэтому ему приходиться объединиться с Талосом (Бен Мендельсон). Вместе с новыми союзниками и старыми знакомыми главные герои попытаются предотвратить вторжение расы скруллов, задумавших заговор глобальных масштабов.

В остальной каст шоу вошли Оливия Колман, Кингсли Бен-Адир, Коби Смолдерс, Мартин Фриман, Дон Чидл, Кристофер Макдональд, Киллиан Скотт, Кармен Эджого, Чарлэйн Вудард и Дермот Малруни. Постановкой сериала занимались Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Призрачная башня»), а шоураннером выступает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»).

«Секретное вторжение» выйдет на Disney+ весной 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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