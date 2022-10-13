Брюс Уиллис участвует в разборках с Джоном Траволтой в трейлере боевика «Парадайз-Сити»

Знаменитые актеры вновь сойдутся в противостоянии в новом фильме от режиссера «Маски».

Студия Saban Films выпустила новый трейлер боевика «Парадайз-Сити» с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой в главных ролях.

По сюжету, профессиональный охотник за головами Ян Свон (Уиллис) таинственно исчезает во время операции у побережья гавайского острова Мауи. Его сын Райан (Блейк Дженнер) и бывший напарник (Стивен Дорфф), считая героя мертвым, объединяются, чтобы найти его убийц и отомстить им. Во время своего расследования они переходят дорогу жестокому и безжалостному криминальному боссу (Траволта). Команда вынуждена скрываться от нового могущественного врага в изолированном островном городке Парадайз-Сити, где они встречают неожиданного союзника.

Фильм был снят известным режиссером Чаком Расселлом. Многие зрители могут знать его по таким культовым фильмам, как «Маска» с Джимом Керри, «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером.

Это уже не первое совместное появление Уиллиса и Траволты на большом экране. В 1994 году они исполнили главные роли в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, где их персонажи тоже были врагами.

«Парадайз-Сити» выйдет в кинотеатрах и на цифровых платформах 11 ноября 2022 года.