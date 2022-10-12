Компания Disney отложила релизы «Блэйда», «Дэдпула 3» и других фильмов Marvel

Компания Disney изменила график съемок и премьер своих фильмов. Из-за пересмотра расписания релизы фильмов «Блэйд», «Дэдпул 3», новой «Фантастической четверки» и других крупных проектов Marvel были отложены на несколько месяцев и более.

Выход «Дэдпула 3» был перенесен с 6 сентября 2024 года на 8 ноября 2024 года. «Фантастическая четверка» переехала с 8 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года. «Мстители: Секретные войны» переместились с 7 ноября 2025 года на 1 мая 2026 года. Самый радикальный перенос случился с «Блэйдом» — премьера картины теперь состоится не 3 ноября 2023 года, а 6 сентября 2024 года. Один пока не анонсированный проект Marvel был перенесен с 14 февраля 2025 года на 7 ноября 2025 года. А другой такой же неназванный проект, релиз которого был намечен на 1 мая 2026 года, и вовсе исчез из расписания.

Чем именно были вызваны переносы, пока не сообщается, однако, скорее всего, они связаны с недавним уходом Бассама Тарика с поста режиссера «Блэйда». Из-за этого студия вынуждена была приостановить разработку фильма и заняться поисками нового руководителя проекта. Так как все фильмы Marvel сюжетно тесно связаны между собой, перенос одного из них сразу же отразился на всем графике.