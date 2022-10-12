Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Компания Disney отложила релизы «Блэйда», «Дэдпула 3» и других фильмов Marvel

Компания Disney отложила релизы «Блэйда», «Дэдпула 3» и других фильмов Marvel

12 октября 2022 10:13
Компания Disney отложила релизы «Блэйда», «Дэдпула 3» и других фильмов Marvel

Большая волна переносов могла быть вызвана уходом всего одного режиссера.

Компания Disney изменила график съемок и премьер своих фильмов. Из-за пересмотра расписания релизы фильмов «Блэйд», «Дэдпул 3», новой «Фантастической четверки» и других крупных проектов Marvel были отложены на несколько месяцев и более.

Выход «Дэдпула 3» был перенесен с 6 сентября 2024 года на 8 ноября 2024 года. «Фантастическая четверка» переехала с 8 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года. «Мстители: Секретные войны» переместились с 7 ноября 2025 года на 1 мая 2026 года. Самый радикальный перенос случился с «Блэйдом» — премьера картины теперь состоится не 3 ноября 2023 года, а 6 сентября 2024 года. Один пока не анонсированный проект Marvel был перенесен с 14 февраля 2025 года на 7 ноября 2025 года. А другой такой же неназванный проект, релиз которого был намечен на 1 мая 2026 года, и вовсе исчез из расписания.

Чем именно были вызваны переносы, пока не сообщается, однако, скорее всего, они связаны с недавним уходом Бассама Тарика с поста режиссера «Блэйда». Из-за этого студия вынуждена была приостановить разработку фильма и заняться поисками нового руководителя проекта. Так как все фильмы Marvel сюжетно тесно связаны между собой, перенос одного из них сразу же отразился на всем графике.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Related video