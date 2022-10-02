Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом.
Очень странные дела
В финале 4-го сезона Нэнси, которую сыграла Наталия Дайер, долго спасалась от злобного чудовища Векны, ползла на четвереньках и неистово отдирала доску от заколоченной двери, чтобы затем... распахнуть ее от себя. Киноляп заметили многие зрители, в Сети он стал вирусным, а умельцы даже начали снимать пародийные видеоролики для популярных соцсетей, чтобы подчеркнуть абсурдность момента. Кстати, в 3-м сезоне, вышедшем в 2019 году, режиссеры тоже допустили немало промахов. Что-то пошло не так, когда в сериале стали фигурировать русские. Чего стоит только водка с названием на этикетке SLOTICHNAYA, которая появилась в кадре.
Ведьмак
Поклонники Ведьмака, которым знаком оригинальный сюжет книг, знают, что лошади у Геральта иногда менялись, но каждую он называл Плотвой вне зависимости от пола животного. Но чтобы Плотва по мгновению ока поменяла пол – это что-то совсем фантастическое, не правда ли? В начале 2-го сезона, когда Геральт решает спрятать Цириллу в крепости Каэр Мортен, в кадре отчетливо видны очертания коня. Совершенно очевидно, что Плотва – существо мужского пола. Однако в этом же эпизоде Геральт склоняется над лежащей на боку Плотвой, приговаривая: «Тихо, девочка...» Жеребец превратился в кобылу всего за 5 минут – разве не удивительная метаморфоза даже для такой волшебной вселенной?
Последние цари
Американский исторический сериал о жизни последних представителей династии Романовых полон досадных ляпов и вопиющих ошибок. Чего только стоит кадр, где изображена Красная площадь в Москве, уже ставший интернет-мемом. Все бы ничего, только там располагается мавзолей Ленина – здание, прекрасно известное всем россиянам, живущим в настоящее время. Напомним, события в сериале происходят в феврале 1905 года, когда Ленину было 35 лет и умирать он уж точно не собирался.
Игра в кальмара
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Хван Дон-хека стал самым успешным в истории стриминговой платформы Netflix. Правда, популярность – явление быстро проходящее, и вскоре веб-проект уступил место хоррор-сериалу «Зов крови» и 3-му сезону триллера «Ты». Однако все помнят широкий резонанс, который вызвала «Игра в кальмара» вскоре после выхода. Но и тут не обошлось без досадных недоработок. Вот несколько из них. Уже в 1-й серии массовик-затейник хватает руку героя выше манжеты рукава, но через мгновение Сон Ки Хун как-то ухитряется просунуть рукав под захват. В 3-й серии, когда бандит пристает к модели, у нее за спиной одеяло под подушкой ведет себя очень вольно – то появляется, то пропадает. И наконец, в финальном эпизоде, когда торговка рыбой читает записку, надпись на просвет абсолютно не похожа на то, что там написано. Для этого не обязательно даже знать корейский язык.
Бриджертоны
Сериал снят по мотивам псевдоисторических произведений современной американской писательницы Джулии Куинн. Авторам проекта удалось оригинально сочетать альтернативную реальность и современный «соцреализм». Однако и здесь не обошлось без промахов. Уже в первой серии в кадре появляется разметка на дороге, которую начали использовать только в 60-е годы. Обычно в исторических картинах асфальт закрашивают или засыпают землей, но создатели проекта решили этим не озадачиваться. Кстати, люков, водостоков для крыши и сигарет с фильтром в изображаемой эпохе тоже не было, но и это режиссера, похоже, не смутило.