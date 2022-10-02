Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix

Очень странные дела

В финале 4-го сезона Нэнси, которую сыграла Наталия Дайер, долго спасалась от злобного чудовища Векны, ползла на четвереньках и неистово отдирала доску от заколоченной двери, чтобы затем... распахнуть ее от себя. Киноляп заметили многие зрители, в Сети он стал вирусным, а умельцы даже начали снимать пародийные видеоролики для популярных соцсетей, чтобы подчеркнуть абсурдность момента. Кстати, в 3-м сезоне, вышедшем в 2019 году, режиссеры тоже допустили немало промахов. Что-то пошло не так, когда в сериале стали фигурировать русские. Чего стоит только водка с названием на этикетке SLOTICHNAYA, которая появилась в кадре.

Очень странные дела

Поклонники Ведьмака, которым знаком оригинальный сюжет книг, знают, что лошади у Геральта иногда менялись, но каждую он называл Плотвой вне зависимости от пола животного. Но чтобы Плотва по мгновению ока поменяла пол – это что-то совсем фантастическое, не правда ли? В начале 2-го сезона, когда Геральт решает спрятать Цириллу в крепости Каэр Мортен, в кадре отчетливо видны очертания коня. Совершенно очевидно, что Плотва – существо мужского пола. Однако в этом же эпизоде Геральт склоняется над лежащей на боку Плотвой, приговаривая: «Тихо, девочка...» Жеребец превратился в кобылу всего за 5 минут – разве не удивительная метаморфоза даже для такой волшебной вселенной?

Ведьмак

Последние цари

Американский исторический сериал о жизни последних представителей династии Романовых полон досадных ляпов и вопиющих ошибок. Чего только стоит кадр, где изображена Красная площадь в Москве, уже ставший интернет-мемом. Все бы ничего, только там располагается мавзолей Ленина – здание, прекрасно известное всем россиянам, живущим в настоящее время. Напомним, события в сериале происходят в феврале 1905 года, когда Ленину было 35 лет и умирать он уж точно не собирался.

Последние цари

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Хван Дон-хека стал самым успешным в истории стриминговой платформы Netflix. Правда, популярность – явление быстро проходящее, и вскоре веб-проект уступил место хоррор-сериалу «Зов крови» и 3-му сезону триллера «Ты». Однако все помнят широкий резонанс, который вызвала «Игра в кальмара» вскоре после выхода. Но и тут не обошлось без досадных недоработок. Вот несколько из них. Уже в 1-й серии массовик-затейник хватает руку героя выше манжеты рукава, но через мгновение Сон Ки Хун как-то ухитряется просунуть рукав под захват. В 3-й серии, когда бандит пристает к модели, у нее за спиной одеяло под подушкой ведет себя очень вольно – то появляется, то пропадает. И наконец, в финальном эпизоде, когда торговка рыбой читает записку, надпись на просвет абсолютно не похожа на то, что там написано. Для этого не обязательно даже знать корейский язык.

Игра в кальмара

Сериал снят по мотивам псевдоисторических произведений современной американской писательницы Джулии Куинн. Авторам проекта удалось оригинально сочетать альтернативную реальность и современный «соцреализм». Однако и здесь не обошлось без промахов. Уже в первой серии в кадре появляется разметка на дороге, которую начали использовать только в 60-е годы. Обычно в исторических картинах асфальт закрашивают или засыпают землей, но создатели проекта решили этим не озадачиваться. Кстати, люков, водостоков для крыши и сигарет с фильтром в изображаемой эпохе тоже не было, но и это режиссера, похоже, не смутило.