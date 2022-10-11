Вслед за Киану Ривзом сериал «Дьявол в белом городе» покинул режиссер Тодд Филд

Проект о серийном убийце продолжает терять звездные имена, но ДиКаприо и Скорсезе все еще на месте.

Сериал «Дьявол в белом городе» потерял еще одну ключевую творческую единицу. Согласно эксклюзиву издания Variety, следом за Киану Ривзом из проекта Hulu ушел режиссер Тодд Филд. Создатель драм «Тар» и «Как малые дети» планировал поставить вводные эпизоды и выступить сопродюсером, но по неизвестным причинам он, как и Ривз, отказался от работы над шоу. Официальнее причины ухода Филда и Ривза по-прежнему умучиваются, но создатели уже занимаются поисками замен, потому что съемки намечены на начало 2023 года.

В центре повествования окажется блестящий архитектор Дэниел Х. Бернхэм, мечтающий оставить свой след в истории. Его жизнь навсегда меняется после судьбоносной встречи с обаятельным доктором Генри Холмсом, с которым он пересекается в конце XIX века на всемирной выставке в Чикаго. Под маской доброжелательного джентльмена прячется безумный садист, создавший печально известный «Замок смерти» — он превратил один из городских гостиничных комплексов в отель-лабиринт с множеством пыточных камер. Там он расправлялся со своими жертвами.

В основу сюжета лег одноименный роман Эрика Ларсона. Автором сценария и шоураннером психологического триллера выступает Сэм Шоу («Касл-Рок»). Вместе с ним в команду исполнительных продюсеров входят Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо, когда-то лично планировавшие взяться за экранизацию.