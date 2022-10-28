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Киноафиша Новости Джейсон Бейтман и Джуд Лоу сыграют в мини-сериале «Черный кролик»

Джейсон Бейтман и Джуд Лоу сыграют в мини-сериале «Черный кролик»

28 октября 2022 10:52
Джейсон Бейтман и Джуд Лоу сыграют в мини-сериале «Черный кролик»

Проектом занимаются сервис Netflix и сценарист «Короля Ричарда».

Джейсон Бейтман и Джуд Лоу объединятся с потоковым сервисом Netflix. По данным издания Variety, дуэт разрабатывает мини-сериал «Черный кролик» (Black Rabbit). Оба заявлены как центральные звезды и исполнительные продюсеры грядущего шоу.

О сюжете пока ничего неизвестно, но эпизоды будут длиться в районе часа. Разработкой сценария в данный момент занимаются номинант на премию «Оскар» Зак Бэйлин («Король Ричард», «Крид 3», «Ворон») и его жена Кейт Сусман. Оба также выходят в производственную команду.

В этом году у Бейтмана вышел финальный сезон «Озарка», который вошел в десятку самых просматриваемых проектов Netflix за всю историю стрим-сервиса. Недавно он также сыграл в пока безымянной спортивной драме Бена Аффлека, а сейчас артист снимается в экшене с Тэроном Эджертоном «Продолжай» (Carry On) и работает над рядом продюсерских проектов, включая сериал «Мужчина из Флориды» и многосерийный комедийный триллер Peacock «Основано на реальных событиях».

Что касается Лоу, то в следующем году у него выйдет историческая хоррор-драма с Алисией Викандер «Смутьянка» и два крупных проекта для стриминга Disney+ — масштабное семейное фэнтези Дэвида Лоури «Питер Пэн и Венди» и засекреченный сериал Джона Уоттса «Звездные войны: Костяк».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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