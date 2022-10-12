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Киноафиша Новости Джордж Мартин считает, что «Дому Дракона» нужно 40 эпизодов, чтобы изложить историю Таргариенов

Джордж Мартин считает, что «Дому Дракона» нужно 40 эпизодов, чтобы изложить историю Таргариенов

12 октября 2022 12:58
Джордж Мартин считает, что «Дому Дракона» нужно 40 эпизодов, чтобы изложить историю Таргариенов

Также писатель заявил, что исполнитель роли Визериса обязан получить «Эмми».

11 октября писатель Джордж Р. Р. Мартин выпустил большой пост в личном интернет-блоге, в котором поделился впечатлениями и мыслями о первом сезоне «Дома Дракона».

По словам автора «Игры престолов», создателям пришлось добавить в сериал «скачки во времени» только из-за небольшого хронометража сезона:

«Когда я был совсем маленьким, средний сезон обычного сериала состоял из 39 серий. К тому времени, когда я начал писать сценарии для «Красавицы и Чудовища» [речь идет о популярном сериале конца 80-х], в среднем создатели выпускали уже по 20 серий в сезоне. Уже в «Сопрано» выходило 13 серий за сезон, а в первом сезоне «Игры престолов» их стало всего 10. Если бы в «Доме Дракона» было 13 эпизодов в сезоне, возможно, мы могли бы показать все события без скачков во времени».

Мартин добавил, что для полноценного раскрытия всей истории гражданской войны Таргариенов, которую также называют Танцем драконов, авторам экранизации придется выпустить 40 эпизодов, то есть четыре сезона сериала:

«Как бы то ни было, я очень рад, что у нас все еще есть хотя бы десять часов в каждом сезоне. В тех же «Кольцах власти» их всего восемь, как вы, возможно, заметили. Я надеюсь, что HBO сохранит этот хронометраж. Думаю, команде потребуется выпустить четыре полных сезона по десять серий в каждом, чтобы полноценно показать все события Танца драконов».

В конце поста писатель похвалил игру Пэдди Консидайна, исполнителя роли короля Визериса:

«Тот образ, который он создал для шоу, намного могущественнее, трагичнее и осмысленнее, чем моя собственная версия этого же персонажа. Я уже начал чувствовать искушение вернуться к книге, вырвать из нее первые главы и переписать его историю в соответствии с сериалом. За один лишь восьмой эпизод Пэдди обязан получить «Эмми». Если он не получит эту награду, то я перестану верить в существование справедливости в этом мире».

Премьера финального эпизода первого сезон «Дома Дракона» состоится на HBO в это воскресенье, 16 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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