Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сказка для старых" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил новый трейлер мультфильма «Уэнделл и Уайлд»

Netflix выпустил новый трейлер мультфильма «Уэнделл и Уайлд»

11 октября 2022 11:08
Netflix выпустил новый трейлер мультфильма «Уэнделл и Уайлд»

Новая хэллоуинская страшилка от создателя «Кошмара перед Рождеством».

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер анимационной мистической комедии Генри Селика «Уэнделл и Уайлд». Это совместный проект Селика («Кошмар перед Рождеством», «Коралина в Стране Кошмаров») и автора «Прочь», «Мы» и «Нет» Джордана Пила. В отличие от предыдущих роликов, в новом видео обрисован сюжет мультфильма.

В центре повествования развлекательной страшилки окажется терзаемая внутренними демонами одинокая сирота Кэт (Лирик Росс). Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, из-за чего необычную готичную девочку одолевают неприятные кошмары — Уэнделл (Кигэн-Майкл Ки) и Уайлд (Пил). С помощью подростка злобные проказники мечтают вырваться в мир живых, но паре призраков придется столкнуться с монахиней-экзорцистом Хэлли (Анджела Бассетт). Когда ситуация накалится до предела, персонажи окажутся в эпицентре жуткого приключения, в котором будет брошен вызов всем законам жизни и смерти.

В основу легла неопубликованная книга Селика и Клэя МакЛеода Чэпмана («Мальчик»). В остальной голосовой каст вошли Винг Реймз, Тамара Смарт, Рамона Янг, Джеймс Хун, Натали Мартинес, Габриэль Деннис и Габриэль Деннис. Оригинальный музыкальный трек из трейлера специально для ленты написала рэп-звезда Doechii.

Стриминговая премьера мультфильма состоится в преддверии Хэллоуина, 28 октября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Related video