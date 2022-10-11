Netflix выпустил новый трейлер мультфильма «Уэнделл и Уайлд»

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер анимационной мистической комедии Генри Селика «Уэнделл и Уайлд». Это совместный проект Селика («Кошмар перед Рождеством», «Коралина в Стране Кошмаров») и автора «Прочь», «Мы» и «Нет» Джордана Пила. В отличие от предыдущих роликов, в новом видео обрисован сюжет мультфильма.

В центре повествования развлекательной страшилки окажется терзаемая внутренними демонами одинокая сирота Кэт (Лирик Росс). Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, из-за чего необычную готичную девочку одолевают неприятные кошмары — Уэнделл (Кигэн-Майкл Ки) и Уайлд (Пил). С помощью подростка злобные проказники мечтают вырваться в мир живых, но паре призраков придется столкнуться с монахиней-экзорцистом Хэлли (Анджела Бассетт). Когда ситуация накалится до предела, персонажи окажутся в эпицентре жуткого приключения, в котором будет брошен вызов всем законам жизни и смерти.

В основу легла неопубликованная книга Селика и Клэя МакЛеода Чэпмана («Мальчик»). В остальной голосовой каст вошли Винг Реймз, Тамара Смарт, Рамона Янг, Джеймс Хун, Натали Мартинес, Габриэль Деннис и Габриэль Деннис. Оригинальный музыкальный трек из трейлера специально для ленты написала рэп-звезда Doechii.

Стриминговая премьера мультфильма состоится в преддверии Хэллоуина, 28 октября.