Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории

Все мы знаем, что Джеймс Кэмерон — рекордсмен кассовых сборов (в своё время «Титаник» стал самым кассовым фильмом в истории, а в 2009 году этот рекорд был побит «Аватаром»), а фильмы киновселенной Marvel уверенно занимают в списках самых кассовых фильмов лидирующие позиции. А знаете ли вы, какие российские фильмы собрали самую большую кассу в нашем прокате?

Сборы: 1 039 778 118

Успех сериала «Полицейский с Рублёвки» с Александром Петровым и Сергеем Буруновым в главных ролях рано или поздно обязательно бы привёл к появлению полнометражного сиквела. И он действительно появился! Узнав, что их отделение собираются закрыть, сотрудники отдела «Барвиха-Северное» решают на деле доказать свою незаменимость и ограбить банк, чтобы потом быстро раскрыть дело. Однако, как водится, всё идёт не плану, и герои действительно попадают в опасную передрягу. Несмотря на то что зрителей полнометражная история полюбившихся персонажей мало впечатлила, спорить с кассовыми сборами трудно, поэтому создатели взялись за продолжение, которое разочаровало ещё большее количество поклонников сериала.

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Сборы: 1 502 178 175

Спортивная мелодрама с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым рассказывает историю непростых взаимоотношений фигуристки Нади и хоккеиста Саши. Она — целеустремлённая девушка, которая благодаря многолетнему труду добилась значительных успехов в фигурном катании, но после несчастного случая во время тренировки получила серьёзную травму. Он — взбалмошный хоккеист, отстранённый от игр из-за неприятного инцидента. Вместе им предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть другу другу веру в жизнь и обрести то, что им по-настоящему необходимо.

Лёд

Сборы: 1 504 520 668

Многие считают, что фильм-катастрофа Николая Лебедева — это ремейк одноимённой картины Александра Митты, вышедшей в 1979 году. Однако несмотря на схожесть тем и отсылки к советской классике, современный «Экипаж» рассказывает самостоятельную историю. Его главный герой — молодой пилот Алексей Гущин, который из-за своего независимого и упрямого характера с трудом пытается найти общий язык с опытным лётчиком, у которого он проходит стажировку. Когда экипажу поручено эвакуировать людей с вулканического острова, на котором произошло землетрясение, героям предстоит объединить усилия, чтобы спасти жизни людей. Примечательно, что в 1979 году для Александры Яковлевой роль в «Экипаже» стала дебютной; роль же в фильме Лебедева оказалась последней в её жизни.

Экипаж

Сборы: 1 534 423 389

Работа над фильмом длилась 8 лет, а в производстве картины приняли участие более трёх тысяч человек, однако историю о становлении князя Владимира, роль которого сыграл Данила Козловский, многие упрекали за историческую недостоверность и сомнительный образ самого князя; при этом многие остались под впечатлением от масштаба проекта и эпических сцен. Неудивительно, что производство «Викинга» обошлось в несколько десятков миллионов долларов (здесь источники разнятся), но несмотря на такие высокие сборы, картина всё равно не окупилась в прокате.

Викинг

Сборы: 1 544 400 000

Несколько обогнал первую часть сиквел «ледяного» мюзикла. После того, как Надя и Саша поженились, казалось, что в дальнейшем их ожидает безоблачное счастье. Однако героя Александра Петрова ждёт тяжёлое испытание, когда он узнает, что Надя умерла во время родов, а все заботы о дочери теперь ложатся на его плечи. Саша изо всех сил пытается заботиться о девочке, но каждая неудача ранит всё сильнее и сильнее, и вскоре ему придётся бросить все силы на то, чтобы воссоединиться с ней.

Лёд-2

Сборы: 1 670 288 105

Эпическое полотно Фёдор Бондарчука стало первым российским фильмом, снятым в формате IMAX 3D и самым кассовым отечественным фильмом своего времени. Несмотря на то что, по словам создателей, сюжет фильма об обороне стратегически важного дома в Сталинграде основан на главах романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», многие зрители и критики не оценили «блокбастер о Великой отечественной войне». Впрочем, это не помешало фильму собрать солидную кассу и даже стать одним из претендентов в кандидаты премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сталинград

Сборы: 1 731 760 105

«Последний богатырь» стал вторым фильмом (первым была «Книга мастеров»), снятым студией «Disney» в России. Его главный герой - обычный московский шарлатан, умело пудрящий мозги окружающим, однако когда герой внезапно переносится из современной Москвы в сказочную страну, где ему предстоит совершить настоящие подвиги, ему приходится кардинально пересмотреть отношение к себе и окружающему миру. Идея соединить современность и мир русских сказок, а также представить привычных нам злодеев Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного с положительной стороны оказалась успешной, и фильм получил своё продолжение.

Последний богатырь

Сборы: 2 105 480 117

Вторая часть приключений богатыря Ивана, который, затосковав по привычной жизни в Москве, хочет при помощи меча-кладенца вместе с любимой Василисой вернуться обратно, однако вынужден снова вступить в схватку с силами зла и даже отправиться в мир мёртвых. Фильм пришёлся по вкусу зрителям и стал рекордсменом российского проката, собрав более 1 миллиарда рублей всего за 6 дней.

Последний богатырь: Корень зла

Сборы: 2 198 000 000

Финальная часть приключений Ивана стала самой кассовой. На этот раз герой отправляется спасать свою возлюбленную, которую похитили прямо накануне свадьбы, для чего вместе с остальными сказочными героями перемещается в современную Москву, чтобы отыскать и наказать злодея. В отличие от предыдущих частей франшизы, фильм получил противоречивые отзывы, а кадр с Филиппом Киркоровым в образе Жар-птицы с, мягко говоря, не самой удачной графикой стал мемом.

Последний богатырь: Посланник тьмы

Сборы: 2 271 437 354

Создатели фильма о молодом лейтенанте, который собирается сбежать из концлагеря на танке, с самого начала не скрывали, что хотят снять захватывающий блокбастер для молодой аудитории. Однако многим идея о «Форсаже на танках» показалась мало уместной в контексте Великой отечественной войны, что, как показывают цифры, никак не отразилось на кассовых сборах.

Т-34

Сборы: 3 043 672 440

После успеха «Легенды №17» спортивные драмы о советских спортсменах буквально заполонили наши экраны. Снятой по мотивам автобиографической книги Сергея Белова «Движение вверх» картине Антона Мегердичева удалось выгодно выделиться на их фоне засчет масштабных съёмок и качественных актёрских работ. Безусловно, история о легендарных советских баскетболистах не обошлась без традиционных для фильмов подобного жанра клише, а исторические неточности вызвали негодование тех, кто хочет от фильмов, основаных на реальных событиях, большей достоверности, однако это не помешало фильму собрать в российском прокате почти три миллиарда рублей.

Движение вверх

Сборы: 3 073 864 075

Комедия о перевоспитании завравшегося мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича стала прорывом не только для режиссёра Клима Шипенко, но и для российского кинематографа в целом. Фильм получил широкую популярность в США и странах Европы (особенно в Германии), и принёс своим создателям небывалый успех. На финал 2023 года запланирован выход второй части нашумевшего проекта, в которой в декорациях крепостной Руси окажется уже избалованная дочь чиновницы, привыкшая жить на полную катушку.