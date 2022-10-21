Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены

В истории кинематографа существует множество запоминающихся сцен, которые производят впечатление на зрителей. Режиссеры добиваются такого эффекта разными методами и нередко прибегают к пугающему реализму. В некоторых фильмах сцены насилия и убийств показаны чересчур правдоподобно, что не только вызывает кинематографический восторг, но и неподдельный ужас.

В фильме «Лабиринт Фавна» много шокирующих моментов, несмотря на то что все происходящее на экране больше напоминает сказку. Одной из самых мерзких сцен стала та, где капитан Видаль убивает повстанца на глазах у его отца бутылкой. Офицер несколько раз ударяет парня по лицу, а зрители видят, как ломаются кости его носа, после чего он падает замертво. Тем не менее фильм получил три «Оскара»: за лучший грим, декорации и операторскую работу.

Лабиринт Фавна

Сцена с убийством темнокожего преступника в фильме «Американская история Х» пробирает до костей даже самых черствых зрителей. Лидер банды скинхедов Дерек посреди ночи ловит бандитов, пытавшихся ограбить и угнать его машину. Он жестоко расправляется с одним из них, заставляя открыть рот и прислонить зубы к бордюру. После чего он ударяет темнокожего преступника по затылку на глазах у своего младшего брата. За эту роль Эдвард Нортон был номинирован на «Оскар», но уступил победу.

Американская история Х

Фильм «Солнцестояние» содержит множество шокирующих сцен, одна из которых — ритуальное самоубийство. По преданию, самые старые жители деревни приносят себя в жертву, прыгая со скалы, а за этим процессом наблюдают все остальные. После падения зрителям крупным планом показывают, как лицо женщины разбивается о камень, а из него появляются переломанные кости и ошметки плоти.

Солнцестояние

Фильм может заслуженно считаться самым жестоким из-за обилия сцен насилия. Самым жутким моментом в ленте многие зрители считают «приезд жениха» главной героини. Полицейский, силой удерживающий девушку, привозит к себе домой труп ее возлюбленного, который погиб в ходе военных действий. Он бросает умершего жениха на кровать к спящей узнице, привязанной к изголовью.

Груз 200

Лента «Спасти рядового Райана» содержит рекордное количество убийств в кадре, однако есть сцена, которая по жестокости может посоревноваться со всеми остальными. В ходе вооруженного столкновения в разрушенном доме происходит схватка между американским и немецким солдатом, последний из которых одерживает победу. Он медленно вставляет нож в середину грудной клетки воина, наклоняется к его лицу и произносит успокаивающий и усыпляющий звук.

Спасти рядового Райана

Сюжет фильма полностью строится на взаимоотношениях отца с сыновьями, которые долгое время росли без него и практически не знают его. Самая леденящая душу сцена — с вышкой, на которую в финале забирается один из мальчиков. Отец бежит за ним и забирается наверх, но падает и разбивается. Ужас в моменте вызывает то, что братья находятся на практически необитаемом острове, без связи и с трупом своего родителя.

Возвращение ​​​​​​

Фильм «127 часов» держит в напряжении с самого начала и до конца. Стоит учесть, что события, показанные на экране, происходили в реальной жизни. Опытный скалолаз отправляется в очередное путешествие, не сообщая о своих планах никому из друзей или родственников, и попадает в беду. Мужчина проваливается в расщелину, и его рука застревает между огромных камней. Чтобы выбраться, он решает отрезать себе конечность маленьким ножом. Зрителям показали сцену с кровавой раной и оголенными нервами.