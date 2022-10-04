Барри Кеоган показал видеозапись, благодаря которой он получил роль Джокера в «Бэтмене»

В новом интервью для журнала GQ UK Барри Кеоган, ненадолго появившийся в роли Джокера в фильме «Бэтмен» 2022 года, поделился подробностями о том, как он проходил кастинг на роль легендарного безумного клоуна.

Когда Кеоган узнал от своих агентов, что команда «Бэтмена» проводит отбор исполнителей на главные роли, он отправил им пробную видеозапись, представ в образе Загадочника. Однако позже, когда Кеоган встретился с продюсером фильма Диланом Кларком, тот сообщил ему, что роль уже занята Джоной Хиллом (затем она перешла к Полу Дано). Только через четыре месяца после того разговора Кеогану позвонил агент и сказал: «Кларк хочет, чтобы ты сыграл Джокера, но ты не можешь никому об этом говорить».

Про свою интерпретацию Джокера Кеоган рассказывает:

«Мой Джокер был одновременно немного очаровательным и обиженным. Я хотел, чтобы за всем этим гримом виделся человек. Я хотел, чтобы люди видели в нем личность, чтобы понимали, что его безумная улыбка — это лишь маска».

Хотя в «Бэтмене» Джокер ненадолго появляется лишь в самой концовке, позже студия опубликовала большую вырезанную сцену разговора между Бэтменом и Джокером на своем канале в YouTube.

Что касается возможного сиквела «Бэтмена», Кеоган не знает, вернется ли он когда-нибудь к роли Джокера. Однако, по словам актера, он готов вновь перевоплотиться в безумного клоуна «по первому же звонку из Warner Bros.».