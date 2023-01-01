Всемирный потоп, 2023

В будущем наступил всемирный потоп. В день, когда вода проникает в дом Женщины, она рожает долгожданного ребёнка. Из больницы по размытым дорогам они переезжают в дом родителей мужа. Но не выдержав их трагической смерти, муж отправляется отстраивать разрушенный Лондон. После известия о постигшем Лондон пожаре, а потом эпидемии Женщина отправляется на райский остров, где беженцы якобы устроили коммуну. Связи с мужем нет, она пытается выжить в диких условиях нового мира и не знает, но верит, что увидит своего мужа ещё когда-нибудь.