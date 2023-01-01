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Всемирный потоп
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The End We Start From

Всемирный потоп, 2023

2023 / Великобритания
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О фильме

В будущем наступил всемирный потоп. В день, когда вода проникает в дом Женщины, она рожает долгожданного ребёнка. Из больницы по размытым дорогам они переезжают в дом родителей мужа. Но не выдержав их трагической смерти, муж отправляется отстраивать разрушенный Лондон. После известия о постигшем Лондон пожаре, а потом эпидемии Женщина отправляется на райский остров, где беженцы якобы устроили коммуну. Связи с мужем нет, она пытается выжить в диких условиях нового мира и не знает, но верит, что увидит своего мужа ещё когда-нибудь.

Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Mahalia Belo
В ролях
Джоди Комер
Джоди Комер
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Марк Стронг
Марк Стронг
Нина Сосанья
Нина Сосанья
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всемирный потоп 1 постер
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