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Киноафиша Новости Появился первый постер мультфильма «Супербратья Марио»

Появился первый постер мультфильма «Супербратья Марио»

5 октября 2022 15:58
Появился первый постер мультфильма «Супербратья Марио»

Также раскрыта дата премьеры трейлера.

В рамках недавней специальной презентации компания Nintendo представила первый официальный постер грядущего мультфильма «Супербратья Марио», в котором голос знаменитому итальянскому водопроводчику подарил звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт. Вместе с этим выяснилось, что релиз дебютного трейлера состоится уже завтра — 6 октября (в России, возможно, ночью 7-го).

Представленная афиша дает примерное представление о стилистике анимационной ленты. На плакате обрисован колоритный мир протагониста, в котором не остались в стороне и фирменные извилистые трубы, ставшие визитной карточкой классической игры.

Появился первый постер мультфильма «Супербратья Марио»

Остальных героев озвучили Чарли Дэй (Луиджи), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Джек Блэк (Боузер), Сет Роген (Донки Конг), Кигэн-Майкл Ки (Тоад), Фред Армисен (Кранги Конг), Себастьян Манискалко (Спайк) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). За режиссуру анимационного блокбастера отвечают создатели мультсериала «Юные титаны, вперед!» Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Сценарий написал Мэтт Фогель («Миньоны: Грювитация», «ЛЕГО Фильм 2»). Производство курирует студия Illumination Entertainment.

Североамериканский релиз «Супербратьев Марио» состоится 7 апреля 2023 года.

Фото: Nintendo
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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