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Киноафиша Новости Секс, наркотики и убийство: вышел полноценный трейлер второго сезона «Белого лотоса»

Секс, наркотики и убийство: вышел полноценный трейлер второго сезона «Белого лотоса»

7 октября 2022 10:50
Секс, наркотики и убийство: вышел полноценный трейлер второго сезона «Белого лотоса»

Продолжение комедийного детектива о богатеях на элитном курорте выйдет уже в конце этого месяца.

Телеканал HBO поделился новым официальным трейлером второго сезона комедийного детектива «Белый лотос». Ролик посвящен уже полюбившимся зрителям по первому сезону изменам, убийствам и расследованиям страшных тайн богачей, которые на этот раз развернутся в декорациях элитного прибрежного курорта на Сицилии.

Также создатели показали несколько как старых, так и новых для шоу персонажей. Например, впервые было показано амплуа Обри Плазы, звезды «Парков и зон отдыха». Актриса сыграет замужнюю женщину по имени Харпер Спиллер, которая приехала на курорт в компании своего мужа и друзей. Также в ролике показали возвращение героев первого сезона Тани и Грега в исполнении Дженнифер Кулидж и Джона Грайза.

В продолжении сериала также сыграли Ф. Мюррэй Абрахам («Лунный рыцарь»), Адам ДиМарко («Бунтарка»), Том Холландер («Пираты Карибского моря»), Тео Джеймс, Майкл Империоли и другие.

Шоураннером, режиссером и сценаристом второго сезона выступил Майк Уайт, автор первого сезона «Белого лотоса», а также фильмов «Школа рока» с Джеком Блэком и «Статус Брэда» с Беном Стиллером.

Ранее в этом году первый сезон «Белого лотоса» был номинирован на 20 наград «Эмми» и смог выиграть десять из них, включая призы за лучший сценарий, режиссуру и за лучший мини-сериал.

Премьера второго сезона «Белого лотоса» состоится на 30 октября на HBO Max.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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