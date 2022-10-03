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Киноафиша Новости Кайл МакЛоклен не скрывает, что даже он не понимает кино Дэвида Линча

Кайл МакЛоклен не скрывает, что даже он не понимает кино Дэвида Линча

3 октября 2022 16:32
Кайл МакЛоклен не скрывает, что даже он не понимает кино Дэвида Линча

Актер рассказал о главной особенности режиссера.

Для многих работы Дэвида Линча даже при многократных пересмотрах остаются большой загадкой, отчасти именно это и является визитной карточкой режиссера. С данным мнением полностью солидарен Кайл МакЛоклен, который неоднократно сотрудничал с мэтром, но до сих пор не всегда ориентируется в его творчестве. Ниже приведена цитата артиста из недавнего интервью The A.V. Club:

«Я не утверждают, что понимаю все из творчества Дэвида. Но четко осознаю, что я проводник через эти миры, и знаете — это непросто. Но меня все устраивает. Во время работы с Дэвидом я четко знаю, что от меня требуется. По-моему, в Голливуде частенько приклеивается ярлых, когда тебя ассоциируют с чем-то определенным, и остается либо усилить его, или же попробовать изменить. Иногда его хочется поджечь и начать все заново. Но я продолжал возвращаться к нему».

Исполнитель убежден, что от проектов постановщика не стоит требовать ответов. Их нужно воспринимать просто такими, какие они есть:

«Я до сих пор не могу «переварить» некоторые куски данных, но откровенно говоря, мне это и не нужно. Ведь его фильмы — это эксперименты. Там поднимается множество вопросов и тем, но количество ответов минимально».

МакЛоклен снялся у Линча в «Твин Пиксе», «Дюне» и «Синим бархате».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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