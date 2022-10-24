Майкл Шеннон и Кирси Клемонс снимутся в драме о дрэг-артистах «Молодой король»

Звезды расширенной вселенной DC Майкл Шеннон («Человек из стали») и Кирси Клемонс («Флэш») возглавили актерский состав комедийной драмы «Молодой король» (The Young King). Компанию им составит актриса из сериала «Эйфория» Барби Феррейра.

Действие развернется в 1990-х. В центре повествования окажется молодая артистка бурлеска Джулс (Клемонс), выступающая в амплуа дрэг-кинг. Главная героиня отправляется в шумный Лас-Вегас с целью выступить на самом крупном американском дрэг-шоу и заодно наладить отношения с не разделяющим ее мировоззрение отцом. Сурового родителя зовут Мик (Шеннон) и он бывший легендарный игрок, который ныне прозябает в нищете, подрабатывая праздничным клоуном. Микс не в восторге, что Джулс переодевается в мужчину и ведет себя советующим образом, а еще ему не нравится, что она ухлестывает за Ронни — беззаботной танцовщицей, которую мужчина время от времени сам посещает. В один бурный уик-энд совершенно разные внутренние миры отца и дочери сойдутся, и это станет основой трогательного воссоединения.

Постановкой по своему сценарию займется режиссер-дебютант Ларин Салливан («Анатомия»). В качестве исполнительного продюсера и композитора выступит номинант на премии «Грэмми» и «Золотой глобус» Джастин Трантер («Фердинанд», «Самый счастливый сезон»). Съемки стартуют в начале 2023 года.