В российский прокат выйдет триллер «Не дыши: Начало» — доступен дублированный трейлер

В фильме, где все не то, чем кажется, расскажут про боевого старика-отшельника.

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер остросюжетного психологического триллера «Не дыши: Начало», главную роль в котором сыграл Стивен Лэнг. В российских кинотеатрах картина окажется уже 10 ноября.

Несмотря на участие актера и примечательную локализацию, к одноименной дилогии про слепого ветерана Нормана Нордстрома предстоящая лента никакого отношения не имеет. В оригинале фильм называется «Старик» (Old Man). Несмотря на это, для привлечения внимания прокатчик даже сумел адаптировать описание сюжета, ссылаясь на оригинальный фильм «Не дыши» (2016). Начинается синопсис со слов: «Слепой старик не всегда был таким…».

В центре повествования окажется слегка безумный пожилой отшельник, в чью уединенную лесную хижину наведывается незваный гость. На пороге дома старика оказывается подозрительный незнакомец по имени Джо (Марк Сентер) с безобидной внешностью и непонятными намерениями. После того как обеспокоенный мужчина впускает его в свою обитель, между персонажами начинается напряженная психологическая дуэль. Противоборство приведет обоих к непредсказуемым последствиям.

Режиссером фильма выступает Лаки Макки («Смертельный декабрь»). Сценарий написал новичок Джоэль Вич. Также в актерский состав вошли Патрик Дарро и Лиана Райт-Марк.