Уолтер Хамада официально покинул студию DC Films

Студия так и не смогла найти продюсеру замену перед его уходом.

Уолтер Хамада официально ушел с поста главы DC Films в Warner Bros. Discovery. Как и обещали инсайдеры, продюсер покинул студию прямо перед мировой премьерой «Черного Адама», которая состоится 21 октября.

Хамада проработал в Warner Bros. более 15 лет, четыре из которых провел на должности президента DC Films. Причиной его ухода стала резкая смена политики руководства, из-за которой многие проекты DC — например, фильмы «Бэтгерл», «Затанна» и анимационный сериал «Юная лига справедливости» — оказались отменны.

Ранее инсайдеры сообщали, что продюсер постепенно выносит вещи из своего офиса и не участвует в рабочих собраниях, что также подтверждает, что его уход был заранее запланирован. Хамада стал пятым важным руководителем в Warner Bros., который покинул свой пост после объединения Discovery Inc. с WarnerMedia в 2022 году.

Генеральный директор Дэвид Заслав уже несколько месяцев открыто говорит о том, что ищет другого продюсера для управления вселенной DC. Однако достойный кандидат на место Хамады еще не был найден. На данный момент временным управляющим DC была назначена Пэм Абди.

Что касается будущего самого Хамады, то ожидается, что он перейдет на другую должность продюсера или исполнительного директора. По словам инсайдеров, ему уже предлагали место внутри той же Warner Bros, но он отказался от него.