Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нуучча" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером

Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером

5 октября 2022 12:52
Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером

Ленту по вселенной злодеев Человека-паука возглавит один из создателей «Гравитации».

Кинокомикс Sony Pictures «Эль Муэрто» обрел режиссера. Согласно эксклюзиву издания The Wrap, постановкой супергеройского блокбастера по вселенной злодеев Человека-паука займется Хонас Куарон, сын создателя «Гравитации» Альфонсо Куарона.

Куарон-младший принимал участие в работе над сценарием «Гравитации» и лично снял ее короткометражный спин-офф «Анингаак». Как постановщик полнометражного кино кинематографист дебютировал криминальным триллером «Пустыня», где сыграли Гаэль Гарсиа Берналь и Джеффри Дин Морган. Кроме того, какое-то время Хонас разрабатывал перезапуск «Зорро», но проект застрял в производственном аду.

Заглавного персонажа сыграет певец Бэд Банни, которого этим летом можно было видеть в комедийном экшене с Брэдом Питтом «Быстрее пули». Сценарий пишет автор криминального боевика «Мисс Пуля» и грядущей экранизации DC «Синий Жук» Гарет Даннет Алькосер. По словам инсайдеров, проект пока находится на ранней стадии разработки.

«Эль Муэрто» станет первым игровым фильмом Marvel во главе с латиноамериканским персонажем. Главный герой — сын мексиканского рестлера Хуан-Карлос Эстрада Санчес. Он является следующим в очереди на получение потомственных суперспособностей, но прежде ему необходимо доказать, что он их достоин. В комиксовом первоисточнике у антигероя почти получилось раскрыть тайну личности Питера Паркера во время проведения благотворительного матча.

«Эль Муэрто» станет частью вселенной, куда входят «Веном», «Морбиус», «Крэйвен-охотник» и «Мадам «Паутина». Премьера «Эль Муэрто» намечена на 12 января 2024 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Related video