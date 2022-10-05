Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером

Кинокомикс Sony Pictures «Эль Муэрто» обрел режиссера. Согласно эксклюзиву издания The Wrap, постановкой супергеройского блокбастера по вселенной злодеев Человека-паука займется Хонас Куарон, сын создателя «Гравитации» Альфонсо Куарона.

Куарон-младший принимал участие в работе над сценарием «Гравитации» и лично снял ее короткометражный спин-офф «Анингаак». Как постановщик полнометражного кино кинематографист дебютировал криминальным триллером «Пустыня», где сыграли Гаэль Гарсиа Берналь и Джеффри Дин Морган. Кроме того, какое-то время Хонас разрабатывал перезапуск «Зорро», но проект застрял в производственном аду.

Заглавного персонажа сыграет певец Бэд Банни, которого этим летом можно было видеть в комедийном экшене с Брэдом Питтом «Быстрее пули». Сценарий пишет автор криминального боевика «Мисс Пуля» и грядущей экранизации DC «Синий Жук» Гарет Даннет Алькосер. По словам инсайдеров, проект пока находится на ранней стадии разработки.

«Эль Муэрто» станет первым игровым фильмом Marvel во главе с латиноамериканским персонажем. Главный герой — сын мексиканского рестлера Хуан-Карлос Эстрада Санчес. Он является следующим в очереди на получение потомственных суперспособностей, но прежде ему необходимо доказать, что он их достоин. В комиксовом первоисточнике у антигероя почти получилось раскрыть тайну личности Питера Паркера во время проведения благотворительного матча.

«Эль Муэрто» станет частью вселенной, куда входят «Веном», «Морбиус», «Крэйвен-охотник» и «Мадам «Паутина». Премьера «Эль Муэрто» намечена на 12 января 2024 года.