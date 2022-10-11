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Киноафиша Новости Рэндолл Пак и Мелисса Фумеро пытаются спасти видеопрокатный бизнес в трейлере сериала «Блокбастер»

Рэндолл Пак и Мелисса Фумеро пытаются спасти видеопрокатный бизнес в трейлере сериала «Блокбастер»

11 октября 2022 16:17
Рэндолл Пак и Мелисса Фумеро пытаются спасти видеопрокатный бизнес в трейлере сериала «Блокбастер»

Комедийный сериал о последнем салоне видеопроката зрители смогут увидеть в следующем месяце.

Netflix опубликовал трейлер ситкома «Блокбастер» о работниках последнего на Земле салона видеопроката.

В ролике зрителей знакомят с главным героем Тимми Юном, который увлечен DVD и VHS из-за тех человеческих связей, которые они помогали устанавливать до наступления цифровой эры. Благодаря своему увеличению Тимми стал менеджером салона видеопроката Blockbuster в своем родном городе, в который люди сами ходят брать напрокат фильмы и видеоигры, а не просто выбирают файл в цифровом сервисе. В один день Тимми узнает, что из-за убыточности бизнеса его филиал Blockbuster остался последним на планете. Однако герой не расстраивается и решает, что сделает все возможное, чтобы его магазин остался открытым, его сотрудники сохранили рабочие места, а любовь к DVD и VHS вернулась к людям.

В трейлере также представлены колоритные персонажи «Блокбастера». Особое внимание уделяется Элайзе, в которую влюблен главный герой. Недавно она поймала мужа на измене с другой женщиной, ушла от него и теперь вынуждена работать в Blockbuster, чтобы содержать своих детей.

Главные роли в сериале исполнили Рэндолл Пак («Горе-творец»), Мелисса Фумеро («Бруклин 9-9») и Мадлен Артур («Большие глаза»). Исполнительным продюсером проекта выступила Ванесса Рамос, ранее работавшая над шоу «По друзьям» и тем же «Бруклин 9-9».

Все десять эпизодов первого сезона «Блокбастера» выйдут на Netflix 3 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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