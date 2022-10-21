Тайны, насилие, секс: вышел интригующий трейлер мистического сериала «Пансион»

Российский онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал первый трейлер мини-сериала «Пансион».

Действие мистического триллера разворачивается в начале XX века. История посвящена Полине, молодой девушке, которая становится воспитанницей женского пансиона на отдаленном острове. Героиня прибыла в строгое учебное заведение совсем не для того, чтобы стать настоящей леди, ее истинная цель — найти свою сестру Софью, которая бесследно пропала во время учебы в этом же пансионате. Проведя некоторое время на острове, она с ужасом обнаруживает, что другие воспитанницы одержимы некой страшной силой, которая заставляет их причинять боль себе и другим. Постепенно героиня начинает ощущать, что и сама становится жертвой ее влияния.

Ведущие роли исполнили Стася Милославская («На острие»), Виктория Толстоганова («Капкан на судью»), Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы») и Елизавета Шакира («Нулевой пациент»).

Режиссер «Пансиона» — Святослав Подгаевский, создатель фильмов ужасов «Невеста» и «Пиковая дама: Черный обряд», а также популярного сериала «Пищеблок».

Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре «Иви» 1 ноября.