София Коппола рассказала, чем ее байопик о Присцилле Пресли будет отличаться от «Элвиса»

София Коппола сейчас погружена в производство биографической драмы о Присцилле Пресли, в которой расскажут про супругу Короля рок-н-ролла. Недавно постановщица пообщалась с изданием Vogue. В ходе интервью Коппола объяснила принципиальное отличие ее проекта от «Элвиса» База Лурмана:

«Мне понравилось, как Баз подошел к своему проекту. У него получилось нечто вроде коллажа, но я рада, что он не стал сильно затрагивать историю Присциллы, потому что теперь я могу как следует углубиться в нее. Баз воистину уникален, у него был по-настоящему творческий взгляд на материал. Но Присцилла в его фильме — просто второстепенный персонаж, настолько, что я никогда не ощущала, что иду по исследованной территории. Я рада, что людям понравился «Элвис», и скоро будет еще и лента о Присцилле. Уверена, зрителям будет интересно посмотреть с разных углов на две совершенно полярные интерпретации одного и того же события и периода времени».

В отличие от размашистой ленты с Остином Батлером, «Присцилла» будет значительно скоромнее, поэтому Копполе пришлось пойти на различные творческие ухищрения. Сейчас ее команда занимается воссозданием Грейсленда, где жила центральная героиня. В целом же София сравнивает свой новый фильм с «Марией-Антуанеттой» (2006):

«Присцилла — это квинтэссенция гламурной иконы. Меня привлекает ее фигура, мне интересно отразить на экране ее взгляд на взросление в Грейсленде. Вся ее юность прошла в таком колоритном месте — что-то похожее ведь было и с Марией-Антуанеттой».

Присциллу и Элвиса у Копполы сыграют Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Джейкоб Элорди («Эйфория»). В основу сюжет лег литературный бестселлер «Элвис и я». В ленте будет охвачен двенадцатилетний период жизни женщины — от 15 до 27 лет.

Прокатом картины займется студия A24.