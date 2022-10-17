Елизавета, Диана, Чарльз: появились новые кадры из пятого сезона «Короны»

Netflix опубликовал кадры из предстоящего пятого сезона сериала «Корона».

Новые серии шоу посвящены эпохе 90-х годов, темному периоду в истории британской королевской семьи, во время которого произошел скандальный развод принцессы Дианы и принца Чарльза. На опубликованных изображениях можно увидеть пока еще женатую пару в исполнении Элизабет Дебики («Довод») и Доминика Уэста («Любовники»), позирующую для журналистов. Также зрителям показали Имелду Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса») в роли недавно ушедшей из жизни Елизаветы II. Кроме того, на одном из кадров фигурирует Камилла Паркер-Боулз, вторая жена Чарльза, которая станет королевой Великобритании следующей весной — ее воплотила Оливия Уильямс («Шестое чувство»).

В пятом сезоне также снялись Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») в роли принцессы Маргарет, Клаудия Харрисон («Закон Мерфи») в роли принцессы Анны, Джонни Ли Миллер («Элементарно») в роли Джона Мейджора, Салим Дау («Бюро») в роли Мохамеда Аль-Файеда и Халид Абдалла («Бегущий за ветром») в роли Доди Файеда.

Премьера пятого сезона сериала «Короны» состоится на Netflix 9 ноября 2022 года. Еще в сентябре сервис выпустил небольшой тизер предстоящего продолжения, в котором нервные Диана и Чарльз объявляют журналистам о своем решении развестись.