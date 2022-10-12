Сидни Суини сыграет ведущую роль в ремейке «Барбареллы»

Звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини продолжит свое сотрудничество со студией Sony Pictures. По данным портала Deadline, актриса сыграет главную роль в новой версии «Барбареллы», а также возьмет на себя функции исполнительного продюсера. Проект находится на очень ранней стадии разработки — на данном этапе кроме исполнительницы ведущей роли к фильму не прикреплено ни одно творческое лицо.

Оригинальный фильм 1968 года во главе с Джейн Фондой основан на культовой французской серии комиксов о космической путешественнице из будущего, которая пытается спасти галактику от злого гения Дюрана Дюрана. В отличие от легкомысленной эротической комедии с Фондой, графический первоисточник носит более серьезный тон, и именно он станет основой для новой экранизации.

Для Суини это уже третий подряд проект с Sony. С середины лета артистка снимается в кинокомиксе студии «Мадам «Паутина», а в ее дальнейших творческих планах значатся экранизация романа Мэдисон Лоусон «Регистрация» и криминальный боевик Тони Тоста «Государственный гимн», где вместе с ней снимутся Саймон Рекс, Пол Уолтер Хаузер и певица Холзи. Кроме того, приблизительно в начале следующего года стартует производство третьего сезона «Эйфории».