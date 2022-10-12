Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой тигр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сидни Суини сыграет ведущую роль в ремейке «Барбареллы»

Сидни Суини сыграет ведущую роль в ремейке «Барбареллы»

12 октября 2022 11:46
Сидни Суини сыграет ведущую роль в ремейке «Барбареллы»

Актриса продолжает укреплять свои партнерские отношения с Sony.

Звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини продолжит свое сотрудничество со студией Sony Pictures. По данным портала Deadline, актриса сыграет главную роль в новой версии «Барбареллы», а также возьмет на себя функции исполнительного продюсера. Проект находится на очень ранней стадии разработки — на данном этапе кроме исполнительницы ведущей роли к фильму не прикреплено ни одно творческое лицо.

Оригинальный фильм 1968 года во главе с Джейн Фондой основан на культовой французской серии комиксов о космической путешественнице из будущего, которая пытается спасти галактику от злого гения Дюрана Дюрана. В отличие от легкомысленной эротической комедии с Фондой, графический первоисточник носит более серьезный тон, и именно он станет основой для новой экранизации.

Для Суини это уже третий подряд проект с Sony. С середины лета артистка снимается в кинокомиксе студии «Мадам «Паутина», а в ее дальнейших творческих планах значатся экранизация романа Мэдисон Лоусон «Регистрация» и криминальный боевик Тони Тоста «Государственный гимн», где вместе с ней снимутся Саймон Рекс, Пол Уолтер Хаузер и певица Холзи. Кроме того, приблизительно в начале следующего года стартует производство третьего сезона «Эйфории».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Related video