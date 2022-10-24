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Киноафиша Новости Шоураннер «Дома Дракона» обещает, что во втором сезоне будет больше войны и юмора

Шоураннер «Дома Дракона» обещает, что во втором сезоне будет больше войны и юмора

24 октября 2022 14:19
Шоураннер «Дома Дракона» обещает, что во втором сезоне будет больше войны и юмора

По его словам, персонаж Мэтта Смита может стать отличным источником шуток в будущих сериях.

В новом интервью для издания The Times шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал поведал, чего зрителям стоит ждать от второго сезона фэнтезийного сериала.

По словам Кондала, создатели шоу намеренно замедлили повествование в первом сезоне, чтобы заинтересовать аудиторию в новых персонажах, но в продолжении они намерены изменить ситуацию:

«Мы еще доберемся до зрелища и масштабных баталий. Но вы должны понять этих людей, понять их характер и проблемы, прежде чем они отправятся на войну. Следующие серии будет больше соответствовать ритму лучших сезонов «Игры престолов», но этот ритм будет наработан, поэтому зрители в полной мере почувствуют тяжесть происходящей трагедии».

Во время просмотра первого сезона многие фанаты отмечали, что в «Доме Дракона» намного меньше времени уделяется раскрытию темы сексуального насилия, которое было такой неотъемлемой частью «Игры престолов». Однако шоураннер уверен, что подобные сцены для сериала были бы просто лишними:

«Несмотря на то, что в сериале есть много неудобных сексуальных сцен, мы старались не слишком концентрироваться на тех моментах, которые казались нам лишними в этой истории. Например, вспомним сцену из восьмой серии, в которой принц Эйгон изнасиловал служанку. Она еще долго будоражила умы зрителей, потому что они представляли себе омерзительный акт насилия над молодой женщиной, а не видели событие само по себе».

Также Кондал добавил, что в следующий сезон создатели планируют добавить больше смешных моментов:

«Это будут очень естественные моменты легкомыслия посреди разворачивающейся драмы. Я думаю, что Мэтт Смит очень забавный. И если в сериале и есть персонаж, который способен отпустить штуку посреди кровавого сражения, то это Деймон».

Дата выхода второго сезона «Дома Дракона» пока неизвестна.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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