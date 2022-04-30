Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле

На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо

10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы

«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет

Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону