Архив новостей за апрель 2022 года
30 апреля 2022
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
29 апреля 2022
Актеры сериала «Некрасивая подружка»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть
Что смотреть после окончания второго сезона «Чикатило»
Приквел «Голодных игр» и спин-офф «Тихого места» обзавелись официальными названиями
Женщина подвергается травле в мужской спортивной среде в тизере сериала «Домашнее поле»
Крис Пратт дает обещание динозавру в новом трейлере «Мира Юрского периода: Господство»
На CinemaCon показали первые фрагменты из фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон»
«Миссия: невыполнима 7» обрела официальное название
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
Александр Петров и Илья Глинников поделились впечатлениями о документальном фильме к столетию «Спартака»
28 апреля 2022
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Майка Монро оказывается вовлечена в опасную игру в трейлере параноидального триллера «Наблюдающий»
Милая пожилая женщина мечтает о платье от Christian Dior в трейлере комедии «Миссис Харрис едет в Париж»
«Форсаж 10» лишился режиссера уже после начала съемок
Netflix приобрел права на новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Новый фильм Дэвида О Рассела со звездным актерским составом обрел название и первый кадр
В чёрном-чёрном интернете: обзор сериала Оффлайн
Эндрю Гарфилд решил взять перерыв в актерской карьере: «Хочется немного побыть обыкновенным»
Ностальгия по 90-м: вышел новый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Мелисса МакБрайд покинула спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле и Кэрол
Стало известно официальное название «Аватара 2» Джеймса Кэмерона
27 апреля 2022
Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе»
6 лучших фэнтези-экранизаций: от «Звездной пыли» до «Благих знамений»
Появился первый кадр с Марго Робби из фильма «Барби»
Официально: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получит сиквел
Жюри Каннского кинофестиваля 2022 возглавил актер Венсан Линдон
Развлечение на вечеринке оборачивается настоящим убийством в трейлере слэшера Bodies Bodies Bodies
Маньяк Итан Хоук похищает мальчика в новом трейлере мистического хоррора «Черный телефон»
Иной взгляд на мир: Приглашаем на международный фестиваль символических искусств ISAFF
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Пелагея Невзорова делится списком любимых фильмов и сериалов
Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face
Шпионский блокбастер «Серый человек» получил дату выхода и новые кадры
26 апреля 2022
Кто из «Мстителей» может появиться в «Лунном рыцаре»?
7 интересных турецких сериалов с актерами из «Запретного плода»
«Варяг» рискует стать очередным крупнобюджетным авторским фильмом, который окажется убыточным
Мини-сериал «Ирма Веп» с Алисией Викандер получил первые кадры и дату релиза
Поэтесса конфликтует с матерью и пытается обрести себя в трейлере байопика «Ника»
Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор сыграет главную роль в биографическом фильме «Мусорщики»
В новом фильме Романа Поланского сыграют Микки Рурк, Фанни Ардан и Оливер Мазуччи
Еда и искусство сливаются воедино в трейлере эксцентричного фильма «Извержение вкуса»
Продюсерская компания Джей Джея Абрамса готовит фильм по игрушечной франшизе Hot Wheels
Студия Sony анонсировала «Венома 3» и сиквел «Охотников за привидениями: Наследники»
25 апреля 2022
7 лучших сериалов с Керемом Бюрсином: «Постучись в мою дверь» и не только
Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом
Проблемы Уилла Смита продолжаются: отменены еще два проекта с участием актера
Новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» получил дату выхода в прокат
«Доктор Стрэндж 2», «Бордерлендс» и «Неудержимые 4» пропали из графика российских кинорелизов
От $20 до $60 млн за эпизод: стал известен бюджет сериалов «Дом дракона» и «Властелин колец»
Топ-5 романтических аниме за последние годы
Джо Манганьелло сыграет с Умой Турман и Сэмюэлом Л Джексоном в триллере «Убийственная комната»
22 апреля 2022
Голливуд отдыхает: 6 актеров из Австралии, от которых все без ума
Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля»
6 лучших зарубежных экранизаций русской классики
Задорный Билл Скарсгард грабит банки и всячески развлекается в трейлере мини-сериала «Кларк»
Любовь подвергается необычному испытанию в новом трейлере сериала «Жена путешественника во времени»
Наемник мстит за смерть жены и пытается спасти сына в трейлере динамичного триллера «Святым тут не место»
Новый фильм по ролевой игре Dungeons & Dragons обзавелся официальным названием
Бесстрашный астронавт путешествует во времени в новом трейлере мультфильма «Базз Лайтер»
Идрис Эльба исполнит главную роль в триллер-сериале об угоне самолета
21 апреля 2022
Само очарование: 10 плохишей и социопатов из кино, которых мы все равно любим
После стольких лет: судьба любимых героев Поттерианы после Битвы за Хогвартс
Видео: Любовь Аксенова и другие артисты рассказывают о своих персонажах из мультфильма «Бука. Мое любимое чудище»
Карен Гиллан собирается убить идеальную версию самой себя в трейлере триллера «Клон»
Джонни Депп заявил, что он бы отверг предложение Disney вновь сыграть капитана Джека Воробья
Рука бога, полет бабочки и убийство жены — документальные фильмы о спорте
Акции Netflix, Disney, Paramount и Warner Bros значительно упали в цене
Happy ending: 5 душевных фильмов, где точно будет счастливый конец
Эпатажная модель Эмми Россам завоевывает Лос-Анджелес в трейлере мини-сериала «Ангелина»
Вин Дизель сообщил о начале съемок «Форсажа 10»
Студия Sony перенесла релиз «Человека-паука: Через вселенные 2» и объявила дату премьеры «Мадам Паутины»
20 апреля 2022
От султанов до современных сердцеедов: 7 токсичных мужских персонажей из турецких сериалов
10 самых частых ситуаций в фильмах, которые в реальности выглядели бы глупо
М Найт Шьямалан и Зак Снайдер приступили к съемкам своих новых фильмов
Тест: с кем из героев «Ривердэйла» тебе лучше не заводить отношения?
Режиссер «Венома 2» Энди Серкис готовит анимационную экранизацию «Скотного двора» Джорджа Оруэлла
Лиам Нисон согласился бы вновь сыграть в «Звездных войнах», но только в полнометражном фильме
Незнакомцы пытаются выбраться из убийственного кукурузного поля в трейлере триллера «Долина дьявола»
Неистовый Александр Скарсгард вершит кровавую месть в «красном» трейлере фильма «Варяг»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в спортивной драме о становлении фирмы Nike
Появились первые кадры из черной комедии «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом
19 апреля 2022
С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис
8 ролей, которые серьезно подорвали психику актеров
Пошпионим с Колином Фертом: Киноафиша приглашает на показ фильма «Операция “Мясной фарш”»
По данным инсайдеров, студия Lionsgate собирается перезапустить «Ведьму из Блэр» и «Лепрекона»
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Джулия Робертс 20 лет отклоняла роли в ромкомах из-за отсутствия хороших сценариев
Джейсон Момоа договаривается о роли в игровой адаптации видеоигры Minecraft
Режиссер Эндрю Доминик о фильме «Блондинка»: «Как если бы у «Гражданина Кейна» и «Бешеного быка» родилась дочь»
Тест: какая культовая фраза из кино станет твоим девизом по жизни?
В сети появились первые 11 минут «Бэтмена» Мэтта Ривза
Натали Портман показалась в образе нового Тора в первом тизере фильма Marvel «Тор: Любовь и гром»
18 апреля 2022
«Эпидемия» не закончилась: Создатели сериала расскажут о том, чего ждать от второго сезона
Тест: узнай свое альтер эго из «Бэтмена»
Педро Паскаль уверен, что сериал «Одни из над» находится «в хороших руках»
Джош Бролин мог получить роль Бэтмена в киновселенной DC
Ложная любовь и невинные Дурсли: 7 очень убедительных фанатских теорий о мире «Гарри Поттера»
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
KION выпустил трейлер документального фильма «Мы – Спартак»
Критики выбрали лучшие британские фильмы XXI века
Дэвиду Линчу было бы интересно выпустить режиссерскую версию своей «Дюны»
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» слабо стартовали в североамериканском прокате
17 апреля 2022
Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях
15 апреля 2022
Топ-10 турецких сериалов, которые захватывают от начала до последней минуты
Погоня длиной в 20 лет: белка Скрат из «Ледникового периода» наконец полакомилась своим желудем
Warner Bros Discovery планирует серьезно изменить свой подход к персонажам DC
Вышел трейлер биографической драмы Теренса Дэвиса «Благословение»
Появился первый устрашающий тизер фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»
Сьюзен Сарандон сыграет главную злодейку в фильме DC «Синий Жук»
14 апреля 2022
8 прикольных вещей из кино, которые многие мечтают иметь в своем гардеробе
Эксцентричная постановщица Пенелопа Крус мучает Антонио Бандераса в трейлере комедии «Главная роль»
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет
Домохозяйка хладнокровно убивает свою подругу в трейлере мини-сериала «Кэнди»
Без Дэвида Линча: стала известна программа Каннского кинофестиваля 2022
Экс-телезвезда возвращается к обычной жизни в трейлере комедийного сериала «Нереалити»
Кристен Стюарт сыграет в романтическом триллере «Любовь лежит, истекая кровью»
Новая песня Полины Гагариной вошла в саундтрек фильма «Стикер»
«Кинопоиск» представил тизер драматического сериала «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР
«Судьба безжалостна»: вышел новый эффектный трейлер средневекового триллера «Варяг»
Амбициозная школьница участвует в грандиозном конкурсе талантов в трейлере мультфильма «Сияющая звезда»
Телепрограмма на сегодня (14 апреля 2022 года) для всех каналов
13 апреля 2022
8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел»
Что, если?...7 сериалов, которые переворачивают исторические события с ног на голову
«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат
Следователь стремится исправить свою роковую ошибку в трейлере российского триллера «Казнь»
Российский прокат: на большом экране вновь покажут «Любовь и голуби» и трилогию «Последний богатырь»
Трудности любовных отношений: вышел трейлер мелодраматического сериала «Разговоры с друзьями»
KION анонсировал премьеру документального фильма о футбольном клубе «Спартак»
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face
В новом трейлере четвертого сезона «Очень странных дел» показали главного злодея из Изнанки
Телепрограмма на сегодня (13 апреля 2022 года) для всех каналов
12 апреля 2022
Классные фильмы про космос, которые нравятся даже скептикам жанра
Мадс Миккельсен раскритиковал актерскую игру по системе Станиславского
Коррумпированные копы нагоняют страх на жителей Балтимора в трейлере мини-сериала «Мы владеем этим городом»
Уилл Феррелл пополнил звездный актерский состав фильма «Барби»
Пол Верховен раскритиковал современные фильмы о Джеймсе Бонде за отсутствие секса
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
На предстоящем Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Дэвида Линча и Дэвида Кроненберга
Ребел Уилсон возвращается в школу в трейлере комедии «Выпускной год»
Peacock готовит игровой сериал о привидении Каспере
Звезда «Проекта «Адам» Уокер Скобелл получил титульную роль в сериале «Перси Джексон»
11 апреля 2022
6 стильных актрис Голливуда, которые раньше плохо одевались
Таймлайн отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: от первой влюбленности до второй помолвки!
Уолтер и Джесси вернутся! Что ещё мы ждем от финального сезона «Лучше звоните Солу»
Без карантина: Эксклюзивная премьера второго сезона «Эпидемии» только в Киноклубе
Омар Си и Керри Вашингтон снимутся в экшен-триллере «Теневая сила»
Телепрограмма на 12 апреля 2022 года для всех каналов
KION объявил дату выхода мелодрамы «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой
Общие сборы «Соника 2 кино» достигли $141 млн, «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» стартовали с $58 млн
Джессика Альба исполнит ведущую роль в сериале «Признания в поезде 7:45»
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос
Бри Ларсон вошла в актерский состав «Форсажа 10»
Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернутся к своим ролям из «Во все тяжкие» в финале «Лучше звоните Солу»
10 апреля 2022
Телепрограмма на 11 апреля 2022 года для всех каналов
9 апреля 2022
Телепрограмма на 10 апреля 2022 года для всех каналов
8 апреля 2022
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Топ-10 самых популярных турецких актеров и актрис
Телепрограмма на 9 апреля 2022 года для всех каналов
Товарищ, вам куда? Чего ждать от второго сезона «Пассажиров»
Лили Роуз-Депп сыграет в инди-фильме «Гувернантки»
Интересные отсылки и пасхалки из двух эпизодов «Лунного рыцаря», которые важно обсудить
Том Хиддлстон возглавил актерский состав мини-сериала «Белая тьма»
Фокус-покус: топ-12 мистических сериалов про ведьм и магию
В ловушке сломанного времени: вышел трейлер второго сезона «Жизней матрешки»
Лора Дерн и Лиам Хемсворт снимутся в романтическом фильме «Одинокая планета»
7 апреля 2022
7 классных фраз из «Элиты» о жизни и любви
Боб Оденкерк сыграет главную роль в сериале «Непосредственный человек»
Телепрограмма на 8 апреля 2022 года для всех каналов
Дьявольский младенец сеет вокруг себя ужас и насилие в трейлере мини-сериала «Малыш»
Новые Лестат и Луи: появились первые кадры из сериала «Интервью с вампиром»
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
KION объявил дату премьеры второго сезона шоу «Блогеры и дороги» с Настей Ивлеевой и другими звездами
Актеры, которые сыграют культовых личностей в предстоящих байопиках
Режиссер Сэм Рэйми рассказал, возможен ли выпуск четвертой части «Человека-паука» с Тоби Магуайром
Warner Bros и DC решили приостановить сотрудничество с Эзрой Миллером
Мать, дочь, два ствола: Киноафиша приглашает на показ экшен-комедии «Оторви и выбрось»
«Варяг» – очередной фильм, который сняли с российского проката
Британские военные готовят хитрый маневр против Гитлера в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
6 апреля 2022
8 блестящих фильмов, которые играют с пониманием реальности
«Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу»
В разработку запущен спин-офф «Убивая Еву» о героине Фионы Шоу
Сериал «Снегопад» продлен на шестой и заключительный сезон
Топ-10 турецких сериалов для создания весеннего настроения
Дорога к искуплению окроплена кровью: вышел трейлер боевика «Святым тут не место»
Киллер продолжает мечтать о карьере актера в трейлере третьего сезона «Барри»
Владелец ранчо Джош Бролин сталкивается с мистической угрозой в новом трейлере сериала «Внешние сферы»
«Фантастические твари 3»: критики считают, что Мадс Миккельсен лучше Джонни Деппа
HBO Max и Роберт Дауни – младший готовят два спин-оффа «Шерлока Холмса»
5 апреля 2022
Актрисы сериала «Сёстры»: кого сыграли и где еще их можно увидеть
Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой?
«Острые козырьки»: что можно ждать от продолжения сериала?
15 интересных фактов о сериале «Сквозь снег»
Жертва, преступник и правоохранитель: герои сериала «Обоюдное согласие»
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов»
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Геральт, Цири и Йеннифэр: появилось первое фото со съемок третьего сезона «Ведьмака»
Кейли Куоко живет двойной жизнью в трейлере второго сезона «Бортпроводницы»
Тест: кому суждено быть твоим тотемным мультгероем?
Российский прокат: «Анчартед» задержится в кинотеатрах, «Мистер Нокаут» обрел нового прокатчика
Анархия в Великобритании: вышел трейлер мини-сериала «Пистол» о панк-рок-группе Sex Pistols
Неуклюжий ученый крадет девушку-андроида в трейлере фантастической комедии «Ботан и супербаба»
Что случилось с Мишонн из «Ходячих мертвецов»?
Харрисон Форд сыграет с Джейсоном Сигелом в комедийном сериале от Apple
Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк снимет фильм по мотивам романа Умберто Эко
4 апреля 2022
«Первый отдел»: будет ли продолжение сериала?
5 причин, почему не стоит ждать «Морбиуса» в прокате
Производство двух фильмов с участием Уилла Смита приостановлено
Завершились съемки «Тайлера Рейка 2»
Почему стоит посмотреть сериал «Извне» прямо сейчас?
Гари Олдман получил небольшую роль в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана
Итан Коэн снимет своей следующий фильм с женой Тришей Кук, а не со своим братом Джоэлом
Обещают вернуться: что нам известно про третий сезон «Бриджертонов»?
За первые дни в прокате «Морбиус» собрал $84 млн, сборы «Бэтмена» превысили $700 млн
7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле
KION и PREMIER объявили дату комедийного сериала «Нереалити»
Ума Турман и Сэмюэл Л Джексон исполнят ведущие роли в черной комедии о противостоянии искусства и криминала
Сериалы про феминизм и классовые распри в духе «Бриджертонов»
Билл Скарсгард сыграет Эрика Дрейвена в ремейке «Ворона»
1 апреля 2022
Не только Хогвартс: топ-5 сериалов о школах для волшебников
11 неприлично глупых комедий, которые мы искренне любим
10 безумно красивых цитат про любовь из турецких сериалов
Новая звезда «Бриджертонов»: о творческом пути актрисы, сыгравшей Кейт Шарму
Джим Керри заявил об окончании актерской карьеры
«Модный синдикат»: яркий саундтрек к сериалу
Режиссеры, сотрудничавшие в последнее время с Брюсом Уиллисом, были обеспокоены состоянием актера
Эдди Мерфи сыграет одного из основателей фанка Джорджа Клинтона
Оригинальные проекты от отечественных онлайн-кинотеатров, которые выходят в апреле
Disney снимет с российского проката все свои фильмы
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится на два дня позже
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют в фильме «Проект «Артемида»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
