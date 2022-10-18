«Черный Адам» изначально получил прокатный рейтинг R из-за чрезмерной жестокости

Американская комиссия MPAA хотела присвоить первой версии «Черного Адама» возрастной рейтинг R (детям до 17 обязательно присутствие взрослого). Об этом рассказали продюсеры фильма Бо Флинн и Хирам Гарсиа в новом разговоре с журналистами издания Collider.

По словам продюсеров, изначально команда планировала сделать фильм намного жестче и ближе к оригинальным комиксам:

«Мы действительно хотели точно перенести Черного Адама из комиксов на экран. А одна из главных особенностей этого персонажа — это его агрессия и жестокость. Фильм, в котором не было бы этих черт, просто казался нам лишенным подлинности. Поэтому мы целенаправленно шли в этом направлении, понимая, что это решение может грозить неприятностями при получении возрастного рейтинга».

Выбранный курс чуть не стоил «Черному Адаму» рейтинга PG-13 (детям до 13 просмотр не желателен), что, скорее всего, серьезно сказалось бы на кассовых сборах. Продюсерам потребовалось провести четыре раунда переговоров с MPAA, чтобы картине присвоили выгодный рейтинг. При этом Дуэйн Джонсон, главная звезда фильма, который в основном играет роли «хороших парней», не хотел идти на поводу у комиссии. Но в итоге решение все же было найдено:

«Нам пришлось внести много правок. Были фрагменты, которые многим из нас нравились и которые мы вынуждены были изменить. Но мы никогда не шли на компромисс без боя, нам никогда не приходилось вырезать сцену полностью. Сейчас в фильме есть четыре или пять действительно жестоких сцен. Раньше их было около десяти. Но мы рады, что смогли договориться с MPAA».

Премьера «Черного Адама» состоится уже в эту пятницу, 21 октября.