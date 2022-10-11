Бандит признается, что привело его к преступности в эксклюзивном отрывке из драмы «Сказка для старых»

Уже в четверг, 13 октября, в отечественном прокате состоится премьера камерной криминальной драмы «Сказка для старых», которая представляет собой необычную историю о российских бандитах. В преддверии премьеры фильма Киноафиша презентует эксклюзивный отрывок из картины, в котором показан эмоциональный разговор ведущих персонажей в исполнении Федора Лаврова и Евгения Ткачука.

Согласно синопсису, влиятельный авторитет с говорящим прозвищем Батя (Анатолий Тишин) отправляет своих колоритных «сыновей» — Старшего (Кирилл Полухин), Среднего (Лавров) и Младшего (Роман Михайлов) — на очень ответственное задание. Заключается оно в том, чтобы разыскать бандита Мулю (Ткачук). Следуя сказочному канону, Старший — опытный и отошедший от дел опгшник, Средний — заносчивым беспредельщик со сбитым моральным ориентиром, а Младший — просто дурак. Когда-то Муля обокрал местную казну, за что его в итоге покарали смертью, но внезапно его замечают сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Чтобы разобраться в ситуации, Батя отправляет каждого из своих подопечных в путешествие туда, где все далеко не то, чем кажется.

Лавров и Михайлов не только сыграли ключевые роли, но также выступили режиссерами картины. Кроме того, Михайлов является автором сценария. В остальной актерский состав вошли Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко и Олег Гаркуша.