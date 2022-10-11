Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умереть за доллар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Бандит признается, что привело его к преступности в эксклюзивном отрывке из драмы «Сказка для старых»

Бандит признается, что привело его к преступности в эксклюзивном отрывке из драмы «Сказка для старых»

11 октября 2022 12:06
Бандит признается, что привело его к преступности в эксклюзивном отрывке из драмы «Сказка для старых»

Зрителей ждет необычная историю о «сыновьях» криминального авторитета.

Уже в четверг, 13 октября, в отечественном прокате состоится премьера камерной криминальной драмы «Сказка для старых», которая представляет собой необычную историю о российских бандитах. В преддверии премьеры фильма Киноафиша презентует эксклюзивный отрывок из картины, в котором показан эмоциональный разговор ведущих персонажей в исполнении Федора Лаврова и Евгения Ткачука.

Согласно синопсису, влиятельный авторитет с говорящим прозвищем Батя (Анатолий Тишин) отправляет своих колоритных «сыновей» — Старшего (Кирилл Полухин), Среднего (Лавров) и Младшего (Роман Михайлов) — на очень ответственное задание. Заключается оно в том, чтобы разыскать бандита Мулю (Ткачук). Следуя сказочному канону, Старший — опытный и отошедший от дел опгшник, Средний — заносчивым беспредельщик со сбитым моральным ориентиром, а Младший — просто дурак. Когда-то Муля обокрал местную казну, за что его в итоге покарали смертью, но внезапно его замечают сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Чтобы разобраться в ситуации, Батя отправляет каждого из своих подопечных в путешествие туда, где все далеко не то, чем кажется.

Лавров и Михайлов не только сыграли ключевые роли, но также выступили режиссерами картины. Кроме того, Михайлов является автором сценария. В остальной актерский состав вошли Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко и Олег Гаркуша.

Фото: Вольга
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Related video