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Киноафиша Новости Киану Ривз может лично экранизировать свой комикс BRZRKR

Киану Ривз может лично экранизировать свой комикс BRZRKR

5 октября 2022 14:07
Киану Ривз может лично экранизировать свой комикс BRZRKR

По словам актера, вероятность такого исхода составляет 33%.

Экранизация комикса Киану Ривза «БРСРКР» (BRZRKR) медленно, но верно продвигается к экранам. На днях автор киноверсии Маттсон Томлин («Бэтмен», «Проект Power») сообщил о завершении работы над сценарием, а в недавнем разговоре с порталом Collider Ривз и творческая команда обсудили будущее потенциальной франшизы. Несмотря на тот факт, что актер еще не успел ознакомиться с материалом, он не исключает возможность лично срежиссировать киноадаптацию.

Учитывая достаточно плотный график звезды «Матрицы» и «Джона Уика», шансов на это пока немного, но они все равно есть. По словам Ривза, вероятность того, что он все-таки займет кресло постановщика составляет около 33%. В режиссерской фильмографии Ривза в данный момент значится лишь экшен о боевых искусствах «Мастер тай-цзи», который вышел девять лет назад. С тем проектом у него была настоящая связь, потому что он на всех этапах очень активно был вовлечен в творческий процесс. С «БРСРКР» пока такого нет. Прежде исполнителю необходимо ознакомиться со сценарием:

«Я осознаю, какой это огромный масштаб работ. «Мастера тай-цзи» я согласился режиссировать, потому что был вовлечен в процесс написания сценария. Мне не хотелось отдавать его кому-то другому. Я твердо решил самостоятельно реализовать задумку. В случае с «БРСРКР» у меня еще нет такого рвения. Для начала мне нужно ознакомиться с текстом. Кстати, я совершенно не против соавторов и открыт к их идеям».

В первоисточнике рассказывается о бессмертном воине, успевшем поучаствовать в самых кровопролитных конфликтах в истории человечества. Будущий экшен курирует потоковый сервис Netflix, намеренный создать на основе «БРСРКР» целую вселенную. Помимо грядущей игровой экранизации, в разработке тажке находится мультсериал от японской студии Production IG («Призрак в доспехах»).

Весной следующего года Ривза можно будет увидеть в четвертом «Джоне Уике». В его дальнейших творческих планах значится пятая часть «Джона Уика», сиквел «Константина» и мини-сериал Hulu «Дьявол в белом городе» от продюсера Мартина Скорсезе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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