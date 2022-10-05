Фрэнсис Форд Коппола укомплектовал актерский состав фильма «Мегалополис»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола полностью укомплектовал актерский состав своей монументальной антиутопической драмы «Мегалополис». По сведениям Deadline, к многочисленному актерскому составу проекта присоединились двукратный обладатель премии «Оскар» Дастин Хоффман («Человек дождя»), Хлоя Файнмен («Отец невесты»), Изабель Кусман («Лакричная пицца»), Д.Б. Суини («Острые предметы») и дебютантка Бейли Айвз.

Центральных героев сыграют Адам Драйвер («Белый шум»), Форест Уитакер («Крестный отец Гарлема») и Натали Эммануэль («Армия воров»). В остальной каст вошли Шайа ЛаБаф («Трансформеры»), Джон Войт («Возвращение домой»), Обри Плаза («Легион»), Лоренс Фишберн («Матрица»), Талия Шайр («Крестный отец 2»), Джейсон Шварцман («Французский вестник»), Грэйс Вандервол («Голливудская Старгерл»), Кэтрин Хантер («Трагедия Макбета») и Джеймс Римар («Однажды в… Голливуде»).

Зрителей ждет вдохновленная падением Римской империи история о больших политических амбициях и опасной любви. Главный герой — талантливый архитектор Серж Катилина, мечтающий превратить Нью-Йорк будущего в футуристический центр мира. В попытках реализовать свою задумку он столкнется с суровым мэром Фрэнком Сисеро, которому лучше не переходить дорогу.

Коппола финансирует проект своей мечты из личных активов, из-за чего ему даже пришлось продать часть своего винного бизнеса. Производство $100-миллионной ленты начнется уже в ноябре.