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Киноафиша Новости В разработку запущена многосерийная адаптация «Плетеного человека»

В разработку запущена многосерийная адаптация «Плетеного человека»

12 октября 2022 14:16
В разработку запущена многосерийная адаптация «Плетеного человека»

Действие сериала развернется в современном мире.

Согласно данным издательства Deadline, студии The Imaginarium и Urban Myth Films разрабатывают сериал-ремейк классического хоррора Робина Харди «Плетеный человек» 1973 года.

Картина Харди повествует о сержанте полиции Ниле Хоуи, который отправляется на небольшой остров Саммерайленд для расследования таинственного исчезновения девочки-подростка. Местные жители оказываются не очень гостеприимны по отношению к чужаку, из-за чего сержант сразу начинает подозревать неладное. Вскоре он выясняет, что все островитяне состоят в тайном языческом культе и совершают кровавые жертвоприношения древним божествам.

Сценарий для нового шоу написал лауреат премии BAFTA Ховард Оверман, ранее работавший над сериалами «Отбросы» и «Война миров». Писатель уже заявил, что эта адаптация будет отличаться от оригинала, но «в ней также будут присутствовать жертвоприношения, суеверия и языческие ритуалы». В то же время соучредитель The Imaginarium Джонатан Кавендиш назвал сценарий Овермана «смелым, шокирующим и уникальным проектом, который взял все лучшее из оригинального «Плетеного человека» и перенес это в захватывающий современный сеттинг».

Проект находятся на ранних стадиях разработки, в данный момент студии проводят презентации для потенциальных дистрибьюторов.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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