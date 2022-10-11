Лена Тронина погружается в свое недавнее прошлое в трейлере комедийного сериала «Аврора»

Стриминговый сервис more.tv опубликовал новый трейлер черной комедии «Аврора».

В центре истории — молодая девушка Саша. Будучи еще совсем маленькой, она смогла прославиться благодаря тому, что получила главную роль в блокбастере «Аврора», однако слава ушла от нее так же быстро, как и пришла. И вот спустя 15 лет героиня работает на горячей линии для самоубийц, много пьет и безуспешно пытается возродить свою актерскую картеру. Однажды она просыпается после затяжного запоя в честь своего юбилея и понимает, что совершенно не помнит, как провела предыдущие четыре недели.

Главную роль в сериале исполнила Лена Тронина, которая может быть известна многим зрителям по полуполярным шоу Happy End, «Триггер» и «Перевал Дятлова». Также в проекте сыграли Кузьма Сапрыкин («Движение вверх»), Манана Тотибадзе («Мажор»), Катя Федина («Просто представь, что мы знаем»), Ольга Сутулова («Иваново счастье») и другие.

Режиссером выступил Роман Волобуев, автор сериалов «Последний министр» с Яном Цапником и «Детективный синдром» с Аристархом Венесом.

Премьера «Авроры» состоится 26 октября.