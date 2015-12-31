Меню
31 декабря 2015
Кино-диско-шоу для детей в кинотеатре Родина
30 декабря 2015
Disneyland сооружает парк, посвященный "Звездным войнам"
Михаил Галустян озвучил главного героя в «Кунг-фу Панда 3»
«Безумный Макс» возглавил рейтинг лучших фильмов 2015 года по версии кинокритиков
29 декабря 2015
«Самый лучший день» пропели больше полумиллиона кинозрителей
Кристофер Нолан поставит эпический экшн-триллер "Дюнкер"
28 декабря 2015
29 декабря в кинотеатре «Аврора» пройдет детский кинопраздник «День рождения кино»
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 12
Съемки VIII эпизода «Звездных войн» начнутся в январе 2016
Первый кадр к фильму «Кредо убийцы»
25 декабря 2015
Тарантино считает «Безумного Макса» лучшим фильмом 2015 года
Сборы картины «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» в российском прокате превысили один миллиард рублей!
24 декабря 2015
«Звездные войны» стали фильмом года в России по результатам опроса ВЦИОМ
Экслюзивные фото из фильма «Ребенок Бриджит Джонс» от Entertainment Weekly
«Омерзительная восьмерка» в легендарном формате Ultra Panavision 70!
Ночь пожирателей рекламы обязательно вернется
23 декабря 2015
«Звездные войны» стали самым популярным фильмом в российских СМИ
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 11
Номинанты на "Оскар" за лучшие спецэффекты
Ретроспектива Альфреда Хичкока в к/т "Аврора"
22 декабря 2015
Киноафиша представляет: Лучшие новогодние фильмы. Часть 1
Фильм Гая Ричи про Короля Артура откладывается
Квентин Тарантино получил звезду на Алее Славы
5 новогодних мультфильмов
21 декабря 2015
Джереми Реннер сыграет молодого Рокки
Дэйви Джонс из Челябинска покорил фестиваль AVA EXPO
Эксперты назвали топ 5 самых ожидаемых русских фильмов 2016 года
Новые «Звездные войны» заработали полмиллиарда долларов за 3 дня
Кэтрин Уотерстоун сыграет главную роль в сиквеле «Прометея»
В Нью-Йорке встретили «Самый лучший день»
СМИ опубликовали гонорары актеров «Звездные войны: Пробуждение силы»
Выиграй дизайнерскую елку от Mazzo Di Fiori
19 декабря 2015
21 декабря киноцентр «Родина» покажет программу итальянских короткометражных фильмов
18 декабря 2015
«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется»: новый рекордсмен российского проката
17 декабря 2015
Лоуренс Фишберн снимется с Киану Ривзом в сиквеле «Джона Уика»
Официально: Марк Уолберг снимется в пятых «Трансформерах»
Ремейком «Ангелов Чарли» займется создатель «Белоснежки и охотника 2»
Первый кадр: Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди в фильме «Джеки»
16 декабря 2015
Курту Расселу предложили главную роль в сиквеле «Стражей Галактики»
Рождественский спецвыпуск «Шерлока» покажут в российских кинотеатрах
Сэмюэл Л. Джексон снимется в продолжении «Трех Иксов» с Вином Дизелем
Бюджет «Неудержимых 4» превысит 100 миллионов долларов
Дублированный трейлер фильма "Ледниковый период: Столкновение неизбежно"
С 17 по 22 декабря в киноцентре «Родина» пройдет 49-й Фестиваль японского кино
«Терминатор 2» конвертируют в 3D и снова покажут в кинотеатрах
15 декабря 2015
Звезды на премьере «Звездные войны: Пробуждение силы» в Голливуде (фото)
Первый тизер фильма Фантастические твари и места их обитания
Подведены итоги викторины от РА "ТВИН Медиа"
14 декабря 2015
Новый фильм Криса Хемсворта «В сердце моря» провалился в прокате
Интернет-критики назвали «Безумный Макс: Дорога ярости» лучшим фильмом 2015 года
«Звездные войны: Пробуждение силы» покажут в 3D впервые в истории
Бейонсе снимется с Брэдли Купером в ремейке «Звезда родилась»
Ребекка Фергюсон вернется в «Миссия невыполнима 6»
Новый трейлер «Дэдпула» покажут на Рождество
Уилл Смит составит компанию Бену Аффлеку в новом «Бэтмене»
Первый трейлер сиквела «Дня независимости» появился в сети
13 декабря 2015
Звездные войны: Эпизод V и VI – Краткий обзор сюжета
BBC показал новый трейлер рождественского спецвыпуска «Шерлока»
11 декабря 2015
Первый трейлер фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
Кейт Бланшетт может сыграть в новом «Торе»
Леонардо Ди Каприо мечтает сыграть Ленина
Такие разные драконы
10 декабря 2015
Номинанты на премию Гильдии актеров
Полный список номинантов на премию «Золотой глобус» 2016
Новые трейлеры предстоящих кинохитов
Шайа ЛаБаф отвечает на звонки всех желающих в качестве нового перфоманса
9 декабря 2015
Красавица и чудовище
"Снежная Королева 2" в Бразилии: вторая часть франшизы превзошла результаты "Снежной Королевы"
Эбигейл Бреслин сыграет главную роль в ремейке «Грязных танцев»
Бенедикт Камбербэтч сыграет иллюзиониста в фильме про Вторую мировую войну
Киноцентр «Ленфильм» представляет фестиваль Израильского кино
Джордж Клуни снимется с Мэттом Дэймоном в новом фильме братьев Коэнов
«Голодные игры» могут продолжиться
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели
8 декабря 2015
«Терминатор», «Звездные войны» и «Марсианин» поборются за «Оскар» за лучшие спецэффекты
Нормана Ридуса покусала фанатка
11 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Флоренция и галерея Уффици 3D»
Лучший анимационный фильм выходит в прокат 10 декабря
Звезды «Залечь на дно в Брюгге» Колин Фаррелл и Брендан Глисон снова снимутся вместе
«Апокалипсис сегодня» (реж.версия) в к/т "Аврора"
7 декабря 2015
8 декабря в кинотеатре «Аврора» будет показан фильм Эльдара Рязанова «Музыка жизни»
Актеры «На игле» вернутся во вторую часть картины
Барбра Стрейзанд снимет фильм про Екатерину II
Итан Хоук присоединился к касту нового фильма Люка Бессона
Получи бесплатные билеты на премьеру фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"
Звездные войны: Эпизод III, IV – Краткий обзор сюжета
6 декабря 2015
С 7 по 16 декабря в киноцентре «Родина» пройдет повтор ретроспективы Райнера Вернера Фассбиндера
4 декабря 2015
Да здравствует Цезарь! - фильм, который откроет Берлинале
С 5 декабря по субботам киноцентр «Родина» показывает фильмы из цикла «Комики мирового кино: Чарли Чаплин»
2-я Неделя кино Швейцарии в Санкт-Петербурге
5–6 декабря в киноцентре «Родина» пройдет Фестиваль венгерской анимации
4, 11 и 18 декабря в киноцентре «Родина» будет показан цикл фильмов, объединенных заглавием «В кино с Делоном»
Официально: Человеку-пауку - да, Халку - нет в новом фильме "Первый мститель: Противостояние"
HBO показал первый тизер 6 сезона «Игры престолов»
Звезда Эми Полер на Алее славы
Премьера фильма «Убей своих друзей» в Санкт-Петербурге
3 декабря 2015
Ночь пожирателей рекламы в Санкт-Петербурге
Кастинг на роль Хана Соло прошли более 2500 актеров
«Индиану Джонса» не собираются перезапускать с другим актером
2 декабря 2015
Благотворительные показы от Мосфильма в The Cinema
«Безумный Макс: Дорога ярости» - лучший фильм по мнению критиков
3 и 4 декабря в киноцентре «Ленфильм» журнал «Сеанс» представит 5-ю часть цикла «Кинопроза»
1 декабря 2015
Кристофер МакКуорри стал режиссером фильма «Миссия невыполнима 6»
"Киноёлка 2016" и Конкурс новогодних игрушек в ККТ "Космос" ко Дню Театра
2 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится показ фильма «Улица Борнхольмер»
3 декабря в киноцентре «Родина» состоится премьера фильма «Находка»
«Хороший динозавр» стал лидером российского проката
3–6 декабря в кинотеатре «Аврора» пройдет Фестиваль немецкого кино
Кинопроба: Открытие!
Фильм о Тупаке Шакуре нашел режиссера
