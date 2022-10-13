Мировые сборы хоррора «Улыбка» достигли $100 млн
Глава Paramount благодарен грамотным маркетологам.
Хоррор «Улыбка», внезапно оказавшийся большим коммерческим хитом, продолжает радовать руководство студии Paramount Pictures. Картина уже две недели возглавляет североамериканский прокат, демонстрируя минимальные падения выручки, а теперь фильму покорилась знаковая веха — мистическая лента преодолела барьер в $100 млн кассовых сборов по всему миру.
«Улыбка» стартовала с первого места на пятнадцати кинорынках, а на второй неделе она уже возглавляла чарты на двадцати четырех международных территориях. Разумеется, такое не могло пройти незамеченным. Вот как успех комментирует глава Paramount Брайан Роббинс:
«Мы сразу поняли, что проект обладает огромным кинематографическим потенциалом. Поэтому мы очень взволнованы и горды тем, что зрители мира всем сердцем согласны с нами. Дарю слова благодарности нашему режиссеру Паркеру Финну, творческим партнерам и съемочной группе за создание фантастически ужасающей ленты. Отдельно хочу выразить почтение международным командам по маркетингу и дистрибуции за то, что они снова попали в точку».
Роббинс не просто так похвалил маркетологов. Многие связывают успех с очень грамотной «вирусной» рекламной кампанией.
В центре сюжета — доктор Роуз Коттер (Сози Бэйкон), чья жизнь кардинально меняется после странного инцидента с одним пациентом. Из-за случившегося главная героиня постепенно начинает испытывать всепоглощающий ужас. Когда ситуация доходит до критической точки, чтобы избавиться от кошмаров новой реальности, Коттер вынуждена вскрыть внутренние раны из прошлого.
Помимо Бэйкон в основной актерский состав вошли Кайл Галлнер, Джесси Ашер, Кэйтлин Стэйси, Робин Вайгерт, Кэл Пенн, Роб Морган, Джиллиан Зинсер и Джуди Рейес.