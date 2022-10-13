Мировые сборы хоррора «Улыбка» достигли $100 млн

Хоррор «Улыбка», внезапно оказавшийся большим коммерческим хитом, продолжает радовать руководство студии Paramount Pictures. Картина уже две недели возглавляет североамериканский прокат, демонстрируя минимальные падения выручки, а теперь фильму покорилась знаковая веха — мистическая лента преодолела барьер в $100 млн кассовых сборов по всему миру.

«Улыбка» стартовала с первого места на пятнадцати кинорынках, а на второй неделе она уже возглавляла чарты на двадцати четырех международных территориях. Разумеется, такое не могло пройти незамеченным. Вот как успех комментирует глава Paramount Брайан Роббинс:

«Мы сразу поняли, что проект обладает огромным кинематографическим потенциалом. Поэтому мы очень взволнованы и горды тем, что зрители мира всем сердцем согласны с нами. Дарю слова благодарности нашему режиссеру Паркеру Финну, творческим партнерам и съемочной группе за создание фантастически ужасающей ленты. Отдельно хочу выразить почтение международным командам по маркетингу и дистрибуции за то, что они снова попали в точку».

Роббинс не просто так похвалил маркетологов. Многие связывают успех с очень грамотной «вирусной» рекламной кампанией.

В центре сюжета — доктор Роуз Коттер (Сози Бэйкон), чья жизнь кардинально меняется после странного инцидента с одним пациентом. Из-за случившегося главная героиня постепенно начинает испытывать всепоглощающий ужас. Когда ситуация доходит до критической точки, чтобы избавиться от кошмаров новой реальности, Коттер вынуждена вскрыть внутренние раны из прошлого.

Помимо Бэйкон в основной актерский состав вошли Кайл Галлнер, Джесси Ашер, Кэйтлин Стэйси, Робин Вайгерт, Кэл Пенн, Роб Морган, Джиллиан Зинсер и Джуди Рейес.