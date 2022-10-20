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Киноафиша Новости Фильм «Банши Инишерина» удерживает максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Фильм «Банши Инишерина» удерживает максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

20 октября 2022 13:05
Фильм «Банши Инишерина» удерживает максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

У фильма с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном нет ни одного отрицательного отзыва.

Имеющая исключительно положительные отзывы драма Мартина МакДоны «Банши Инишерина» наконец получила так называемый «сертификат свежести» от сайта Rotten Tomatoes. На главном агрегаторе кинорецензий рейтинг фильма уже больше месяца держится на максимальной отметке — 100%. При этом обзоров у ленты накопилось уже 93. Критики в восторге от картины и уже заранее прочат ей различные номинации на «Оскар».

Завязка фильма напоминает черный анекдот, но все гораздо глубже, чем кажется. Действие разворачивается в начале XX века на богом забытом ирландском островке. «Банши Инишерина» — пронизанная острым юмором история о конце дружбы двух близких приятелей, Колма и Патрика. Однажды Патрик неожиданно сообщает своему давнему знакомому о разрыве отношений. Ошарашенный Колм ищет причины и пытается ступить на путь примирения. Он даже прибегает к помощи местных островитян. Когда все его старания сгладить ситуацию оборачиваются провалом, недружелюбный Патрик предъявляет бывшему товарищу каверзный ультиматум. После этого события начинают развиваться в очень неожиданном направлении.

Ведущие роли в новом проекте от создателя «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» сыграли Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон и Барри Кеоган. Студия Searchlight Pictures выпустит «Банши Инишерина» в мировой кинопрокат 21 октября.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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